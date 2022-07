Na podzim Česko čeká recese a inflace 20 procent | E15.cz

Tuzemské hospodářství má za sebou první polovinu roku. A ve světle toho, co vše se událo, to nakonec vůbec nedopadlo špatně. Naše aktualizovaná makroekonomická prognóza ukazuje, že i během druhého čtvrtletí česká ekonomika reálně rostla, a to hlavně zásluhou průmyslu. Díky tomu se dařilo vývozům a slušná zřejmě byla i investiční aktivita.