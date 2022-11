Jaroslav Krejčí: ČNB je spokojená, Fed naopak sazby ještě zvýší | E15.cz

„Nová bankovní rada v čele s guvernérem Michlem dává nadále jasně najevo, ať už prostřednictvím posledních dvou rozhodnutí, či vyjádření jejích představitelů, že současná úroveň úrokových sazeb je podle ní již dostatečná ke zkrocení inflace,“ uvádějí ve své analýze ekonomové Komerční banky.

Základní úroková míra ČNB, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, je nyní sedm procent. Na ni ji zvedla bankovní rada naposledy v červnu, kdy radu ještě vedl guvernér Jiří Rusnok a seděli v ní i další zastánci růstu sazeb Vojtěch Benda a Tomáš Nidetzký.

Předchozí rada kontinuálně navyšovala sazby od loňského června ve snaze tlumit značné inflační tlaky a očekávání a dostat růst spotřebitelských cen v ekonomice zpět k dvouprocentnímu cíli. Meziroční míra inflace se letos vyšplhala až k 18 procentům kvůli kombinaci poptávkových i nabídkových tlaků. V druhém případě zejména kvůli prudce rostoucím cenám energií, k čemuž značně přispěla ruská invaze na Ukrajinu.

Rada v obměněném složení a pod vedením guvernéra Aleše Michla se však staví k dalšímu růstu sazeb rezervovaně. „Častými argumenty jsou snižující se úvěrová aktivita, nižší růst peněžní zásoby či zpomalující ekonomika,“ dodávají ekonomové Komerční banky s tím, že „ve vyčkávacím módu bankovní radu zřejmě utvrzuje i pomalejší nárůst tuzemské inflace ve třetím čtvrtletí.“

Lze předpokládat, že na čtvrtečním měnověpolitickém zasedání bankovní rady opět skončí hlasování v poměru pět ku dvěma ve prospěch stability sazeb. Stejným poměrem skončila hlasování bankovní rady v srpnu a v září, když se pro zvýšení sazeb vždy vyslovili pouze viceguvernér ČNB Marek Mora a člen rady Tomáš Holub.

Jak Mora, tak Holub jsou pro růst sazeb i nadále. V rozhovoru pro deník E15 viceguvernér Marek Mora řekl, že je pro navýšení repo sazby alespoň o půl procentního bodu. „V tomto vysoce inflačním prostředí je povinností bojovat s vysokými inflačními očekáváními a potvrzovat naše odhodlání, že jsme připraveni přivést inflaci k cíli co nejrychleji,“ uvedl.

V podobném duchu se pro Reuters vyjádřil i člen rady Holub. Ten má obavy z toho, zda jsou inflační očekávání v ekonomice, tedy domácností a podniků, dostatečně ukotvena. Naopak viceguvernérka Eva Zamrazilová a členové rady Oldřich Dědek a Karina Kubelková nevidí s ohledem na vývoj makroekonomických ukazatelů pro zpřísnění měnové politiky důvod. Stejného názoru nejspíš budou na čtvrtečním zasedání i Jan Frait a guvernér Michl.

Na rozdíl od ČNB pokračuje ve zvyšování úrokových sazeb americký Fed. Ten však s tímto cyklem zpřísňování měnové politiky v reakci na vysokou inflaci začal teprve v březnu. Základní úroková míra Fedu je aktuálně na úrovni 3 až 3,25 procenta. A ekonomové se shodují, že sazbu američtí centrální bankéři ve středu navýší o 0,75 procentního bodu. Šlo by o čtvrté zvýšení této velikosti v řadě.

Ve stejný den jako ČNB zasedá britská Bank of England. I ta by měla zvýšit klíčovou úrokovou sazbu, a to buď o 0,50, či dokonce 0,75 procentního bodu. Aktuálně činí základní míra 2,25 procenta. Také Bank of England bojuje s vysokou inflací.

Autor je redaktor deníku E15