Jaroslav Krejčí: Díky směřování na Západ by se PPF mohla vyhnout reputačním trablům | E15.cz

Pokud v úvodním slově k výroční zprávě PPF Group za rok 2021 hledáte slovní spojení Home Credit, hledáte marně. Donedávna generální ředitel a nadále menšinový akcionář společnosti Ladislav Bartoníček zmiňuje některé loňské transakce a také válku na Ukrajině, splátkové firmě, která zejména v Číně narazila na meze svého růstu, se však vyhýbá. A to i přesto, že Home Credit nadále patří mezi hlavní aktiva největší tuzemské finanční skupiny.

„Pokračovali jsme v trendu geografické a oborové diverzifikace aktivit Skupiny s cílem posílit naše aktiva na zavedených trzích v Evropě a Severní Americe,“ píše Bartoníček v úvodním slově a zmiňuje mimo jiné vstup divize PPF Real Estate na trh ve Spojených státech. Celkový objem investic PPF v USA překročil po prvním roce působení na tamním realitním trhu částku 500 milionů dolarů, tedy v přepočtu okolo 12 miliard korun.

Jde o ukázku toho, že časy se mění, a to nejen kvůli tomu, že skupina loni přišla o svého zakladatele Petra Kellnera. Zpřísňující se regulace splátkového byznysu v Číně brání Home Creditu v expanzi na tamním trhu a naopak jej utlumuje. Přísné regulace znemožňují získání bankovní licence na ostatních asijských trzích. To prodražuje financování, jelikož peníze na poskytování půjček nemůže Home Credit získávat od vkladatelů. A podnikání v Rusku dala konečnou invaze „barbarů“ či "skřetů", jak se Rusům v tomto kontextu přezdívá, na Ukrajinu.

Změnu trendu naznačil při nedávném setkání s novináři i nový šéf PPF Jiří Šmejc. Ten Bartoníčka nahradil v čele skupiny po rozhodnutí hlavního akcionáře, tedy vdovy Renáty Kellnerové a její rodiny, v polovině června. „Těžiště investic vidím v Evropě. Jsme poměrně silně zainvestovaní na Balkáně, takže by se mi líbily dealy v západní Evropě, abychom skupinu více geograficky diverzifikovali,“ prohlásil Šmejc.

Ústup z Číny, kde by tamní Home Credit mohl v budoucnu postupně ovládnout případný strategický partner, by mohl vést i k další změně – vylepšení pověsti PPF. Tu v předchozích letech poškodily zejména snahy usměrňovat tuzemskou veřejnou diskuzi o totalitním čínském režimu, a to za pomoci najaté komunikační agentury a „nezávislého“ sinologa.

Těmto reputačním trablům by se PPF mohla díky významnějšímu směřování na vyspělé trhy a tedy demokratický západ vyhnout.