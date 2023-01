Jiří Polanský: Cena ropy by již výrazněji klesat neměla | E15.cz

Klesající cena ropy je pro českou ekonomiku příznivá, když implikuje jednak nižší pravděpodobnost hlubší recese na jedné straně, na straně druhé pak přispívá ke slábnutí inflačních tlaků. Česká inflace cen průmyslových výrobců by v prosinci měla dále zpomalit ke dvaceti procentům, když před několika měsíci byla ještě téměř 30 procent (vliv má ale i srovnávací základna). V případě spotřebitelské inflace přispívaly pohonné hmoty do jejího meziročního vývoje ještě v červnu zhruba 1,6 procentního bodu, v prosinci to mohly být již jen zhruba 0,2 procentního bodu.

Světová ekonomika prochází ochlazením, což by mělo dále snižovat poptávku po ropě a tím přispívat k poklesu její ceny (tento vliv nicméně mírně tlumí růst poptávky v Číně). Za normálního stavu by již nyní mohla být cena ropy pravděpodobně o deset až dvacet dolarů za barel nižší. To, že k tomu nedochází, je důsledkem nabídky. Hlavně jde o nedostatečné kapacity, kde vliv mají nízké investice do těžby ropy včetně technologií z posledních let. Důsledkem je, že nyní může být produkce OPEC zhruba o 800 tisíc barelů denně pod schválenými kvótami a většina zemí OPEC (kromě Saúdské Arábie a SAE) nemá nejspíš možnost výrazněji zvýšit těžbu.

Z toho vyplývá, že další výrazný pokles cen ropy je spíše méně pravděpodobný. Pokud skutečně dojde k očekávané mírné recesi v USA a eurozóně, ceny by mohly jít někam k sedmdesáti dolarům za barel. Ještě většímu poklesu budou ale bránit právě nízké kapacity. A výraznější růst produkce v obou zmiňovaných zemích je spíše méně pravděpodobný.

Autor je analytik České spořitelny