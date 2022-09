Trhy podléhají aktuálním náladám, chybí sledování faktů | E15.cz

Dolar posílil pod hladinu 0,97 za euro. To má tři důvody. Prvním je Fed, který avizuje výraznější utažení měnové politiky, než donedávna předpokládal. Druhým důvodem je vyhlášení mobilizace v Rusku a dalším pak italské volby. Druhý a třetí faktor se týkají sentimentu na trzích, což má dopady na další odliv kapitálu do bezpečných přístavů (včetně USA).

Je otázkou, jak moc aktuální dění na trzích brát jako relevantní informaci pro vývoj v příštích čtvrtletích. Tržní očekávání na měnovou politiku hlavních centrálních bank (ale i ČNB) se v poslední době výrazně mění na týdenní bázi, dochází k významným pohybům kurzů nebo tržních sazeb apod.

Například u kurzu dolaru k euru bych nyní čistě z ekonomického pohledu čekal hladinu 1,05 až 1,08. Ropa se dlouho držela kolem sta dolarů za barel, a to i v situaci, kdy trhy očekávaly v USA a eurozóně recesi s pravděpodobností nad 50 procent. Libra k euru nedávno výrazně oslabila až na hladinu 0,92 jenom proto, že nová britská premiérka plánuje podpořit ekonomiku (expanzivnější fiskál by ale měl vést k rychlejšímu růstu úrokových sazeb). Oslabil také japonský jen, proti čemuž musela Bank of Japan intervenovat. A takto by se dalo ještě chvíli pokračovat.

Z(a)tracená čísla – Recese:

Celkově mi to připomíná situace z minula, kdy trhy přikládají během období zvýšené nejistoty až příliš velkou váhu aktuálním náladám a ekonomické fundamenty jsou odsunuty na druhou kolej. Německo intenzivně pracuje na LNG terminálech, EU směřuje k vyšší diverzifikaci dovozů energií a zvyšuje investice do obnovitelných zdrojů, italská vláda sice slovně může EU kritizovat, ekonomicky ale tahá za kratší konec provazu, Británie zvýší těžbu plynu...

V případě, že nedojde ke globální válce, vliv sentimentu pro tržní veličiny se sníží a dojde k řadě výrazných korekcí. Jen je otázka, kdy.