Jiří Skuhrovec: Novým Metrostavem se může stát dceřinka Subterra | E15.cz

Firmy Metrostav a Metrostav Infrastructure podle databáze společnosti Datlab získávají ročně veřejné zakázky za 11,2 miliardy korun. Tříletý zákaz tak může znamenat výpadek v hodnotě 33,6 miliard korun, tedy zhruba 27 procent konsolidovaného obratu koncernu. Rozsudek se zřejmě netýká dalších dcer společnosti Metrostav získávajících veřejné zakázky, jako jsou například firmy Subterra, Metrostav DIZ nebo Metrostav Alfa.

Právě role dceřiných firem je pro další vývoj klíčová. Již před dvěma lety, po prvním, nepravomocném rozsudku, převedla společnost Metrostav množství zakázek do dceřiné firmy Metrostav Infrastructure. Ředitelství silnic a dálnic například umožnilo takto převést zakázky na úpravy dálnice D1, což společnosti pomohlo rychle vybudovat reference, převzít zaměstnance a techniku. V případě nepříznivého rozsudku tak firma mohla fakticky převzít byznys mateřské společnosti. Těmto snahám však teď vrchní soud zamezil, když zákaz rozšířil právě na společnost Metrostav Infrastructure.

Firma se zákazem účasti ve veřejných zakázkách má reálně několik možností, nechce-li propouštět zaměstnance a prodávat techniku. Tou první je ústup do stínu – a dodávky státu až v roli subdodavatele. To je v branži zcela běžné, ale méně lukrativní. Druhou možností je přesun podnikání do jiné dceřiné společnosti. Například firma Subterra už dnes může předložit významné reference – aktuálně se podílí na výstavbě metra D – a převodem běžících zakázek ve výše popsaném stylu rychle získat další. To ovšem předpokládá posvěcení ze strany Ředitelství silnic a dálnic nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude-li postup napaden.

Můj osobní tip zní, že právě Subterra se stane novým Metrostavem, na který postupně přejde většina byznysu s veřejným sektorem. Dočasně může firma častěji hrát roli subdodavatele nebo člena konsorcia, tato fáze však nepotrvá dlouho.

Největší dodavatelé stavebních zakázek v Česku (průměr za roky 2017 až 2021, u konsorcií je počítán vedoucí účastník). Tučně členové Skupiny Metrostav.

Pořadí Dodavatel Roční objem zakázek 1. Eurovia CS 13,7 miliardy korun 2. Strabag 9,7 miliardy korun 3. Metrostav 9,4 miliardy korun 4. Subterra 7 miliard korun 5. Skanska 5,9 miliardy korun 20. Metrostav Infrastructure 1,9 miliardy korun 41. Metrostav Alfa 756 milionů korun 48. Metrostav DIZ 635 milionů korun

Zdroj: Trendy.cz

Propad obratu koncernu tak dosáhne nejvýše jednotek miliard korun, kulminovat bude v následujících dvou letech. Je to silný, nebo slabý trest za korupční jednání? Netroufám si soudit. Finanční ztráty, nervy managementu a náklady na transformaci koncernu budou ale dohromady fungovat jako velmi silná motivace, aby se podobné excesy neopakovaly.

Autor je datový analytik veřejných zakázek ve společnosti Datlab