Komentář Julie Urbišové: Kdo už v Americe neotevře | E15.cz

Až sto tisíc malých amerických byznysů zřejmě po první vlně koronavirové pandemie znovu neotevře. To, co tvoří základ americké ekonomiky – miliony malých podniků, obchůdků, prodejen a provozoven – se dostalo do nečekané situace. A není jisté, zda se zvládnou vrátit do zajetých kolejí, i když se jim pomalu začínají vracet zákazníci. Další otázka je, kdy se vůbec budou moci vrátit do plného provozu.