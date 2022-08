Kevin Tran Nguyen: Inflace na Slovensku míří nad 15 procent | E15.cz

Harmonizovaná inflace se na sousedním Slovensku podle našich odhadů přehoupne nad 15 procent do konce roku. Po meziročním růstu tamních spotřebitelských cen v červenci o 12,8 procenta čekáme další zrychlování po zbytek roku s významným přispěním cen energií a také jádrové složky. Celoroční průměr harmonizované inflace pro letošní rok by podle nás měl činit 12,5 procenta, přičemž příští rok nebude o moc lepší; spotřebitelské ceny by měly totiž růst v průměru o 8,8 procenta.