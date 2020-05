Komentář Dušana Šrámka: Boj proti terorismu jako záminka zásahu do občanských práv | E15.cz

Vláda přichází do poslanecké sněmovny s novelou zákona o Policii České republiky, která by v případě přijetí znamenala brutální zásah do občanských práv. Návrh zákona nově upravuje ustanovení týkající se shromažďování citlivých osobních údajů, a to o rasovém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním chování.