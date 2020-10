Komentář Dušana Šrámka: Ekonomika zatím funguje na práškách | E15.cz

Podle posledních údajů česká ekonomika ve 2. čtvrtletí klesla meziročně o 11 procent a mezičtvrtletně o 8,7 procenta, což je nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Na druhou stranu se na výsledku negativně podepsal zatím nejtvrdší lock - down, který vláda zavedla v souvislosti s vyhlášením jarního nouzového stavu. Zatímní vládní opatření, které byly vyhlášeny v aktuálním nouzovém stavu, napovídají, že vláda k podobným drastickým krokům už nepřistoupí, byť některé sektory kvůli nim budou zasaženy více než jiné - restaurace, kultura.

Zmapovat současnou situaci a perspektivy dalšího vývoje se snažila ve svém srpnovém barometru Hospodářská komora ČR. Cílem bylo zjistit aktuální situaci ve firmách a jejich očekávání, co se týká vývoje v příštích měsících. Polovina (51 procent) firem očekává zotavení nejpozději do dvou let, nejčastěji pak v horizontu jednoho až dvou let. Oživení v tomto období předpokládají převážně firmy ze zpracovatelského průmyslu, které často silně pocítily narušení dodavatelských řetězců. Nalezení nových obchodních partnerů a vybudování spolehlivých vztahů je proces, který vyžaduje čas.

Celkem 30 procent jich uvedlo, že jejich firma již v předkrizové kondici je, což je rozhodně pozitivní zjištění. Platí přitom, že čím větší firma, tím spíše již došlo k odrazu ze dna na úroveň roku 2019. Na druhou stranu - největší část podnikatelů (45 procent) se zároveň domnívá, že se celé české hospodářství dostane na úroveň roku 2019 za tři a více let, což už tak optimistické není, a každá desátá firma se dokonce domnívá, že se naše ekonomika z šoku nevzpamatuje vůbec.

Zajímavé je, že zatím se navenek propad ekonomiky příliš neprojevuje, a jede z jakési setrvačnosti. Například z odhadů úvěrové pojišťovny Atradius vyplývá, že ve druhé polovině roku bude podniků v problémech přibývat ještě rychleji než dosud, přičemž počet firem v insolvenci letos ve světě i v ČR vzroste o 26 procent. Více jak měsíc od skončení moratoria na podávání insolvenčních návrhů ale překvapivě jejich počet neroste. Ani návrhů na oddlužení, které mohu podávat živnostníci. Člen představenstva ČAK a předseda její insolvenční sekce Michal Žižlavský zároveň upozorňuje, že desítky firem podalo úspěšné návrhy na tříměsíční mimořádné moratorium, kdy je sice návrh podán bez souhlasu věřitele, ale soud insolvenci odloží. Otázkou ovšem podle Žižlavského je, jak se projeví ukončení moratoria na splácení úvěrů, které skončí tento měsíc.

Největší vliv na současný klídek má ovšem trvající státní covidová podpora. Ta zatím udržuje ekonomiku v umělém spánku. Až skončí, teprve se uvidí, zda se pacient stabilizoval, anebo upadne do kómatu.