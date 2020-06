Komentář Dušana Šrámka: Zdlouhavé trestní řízení poškozuje i nevinné firmy | E15.cz

Již deset let se táhne případ rozsáhlých daňových podvodů, který zasáhl negativně několik firem, které s podvodem neměly nic společného. Měly ale smůlu, že v jejich vedení stál někdo, kdo se do nich zapletl. A na které kvůli složitosti našeho právního prostředí i tak dopadá po letech stín podezření. Kdo by s takovou firmou dělal obchody, na veřejné zakázky může zapomenout. Do takové situace se dostala i společnosti České teplo.

Obžaloba v kauze daňových podvodů byla podána proti celkem třiceti obžalovaným. U některých bylo trestní stíhání zastaveno, a nakonec Městským soudem bylo odsouzeno celkem dvacet osob. V kauze byl rovněž odsouzen i jeden z jednatelů a finanční ředitel společnosti České teplo Petr Turek.

Podle odsuzujícího rozsudku Městského soudu v Praze, který byl vynesen 26. 3. 2014, měl v období let 2005 až 2007 uplatnit stovky fiktivních faktur za práce, které nebyly nikdy odvedeny. Společně s dalšími obžalovanými tak podle rozsudku způsobil škodu za více než 71 milionů korun, přičemž na základě odposlechů byl označen za organizátora těchto podvodů. Na základě toho byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a šesti měsíců ve věznici s dozorem. Zároveň mu byl uložen trest zákazu činnosti funkce jednatele obchodní společnosti v délce sedmi let.

Jenže pražský Vrchní soud celou věc vrátil zpátky na Městský soud k novému projednání, kde už bylo sice zahájeno hlavní líčení, neustále se však prodlužuje a odkládá především kvůli neúčasti obžalovaných, či advokátů. Dosavadnímu jednateli tak z trestněprávního hlediska nic nebrání v tom, aby dále setrvával ve své funkci, než padne definitivní verdikt. Ten je ale v nedohlednu. Naposledy bylo odročeno jednání začátkem května, protože se někteří účastníci omluvili – tentokrát kvůli epidemii.

Nejde ale o nějakou konkrétní firmu. V rámci trestního řízení je rychlost a efektivita zajištěna v mnoha okolnostech určenými lhůtami. Ale pro samotnou délku procesu v rámci hlavního líčení, ani pro známé justiční kolečko, kdy se rozsudky mezi jednotlivými soudními instancemi navzájem ruší, žádné lhůty neexistují. Až do vynesení pravomocného rozhodnutí tak leží nad společností Damoklův meč poškozené reputace, přestože je vlastně nechtěnou obětí eventuálně protiprávního jednání některého z vedoucích zaměstnanců, či majitelů.

Jak Ministerstvo spravedlnosti, tak zákonodárci připouštějí, že dosavadní systém trestního řízení je příliš formalizovaný, neboť v každé fázi se neustále opakují ty samé důkazy, které jsou přitom shromážděny již při skončení přípravného řízení, respektive před nalézacím soudem. Je třeba přijmout takové řešení, aby byla na jedné straně zachována práva obviněných, respektive obžalovaných, aby ale eliminovalo různé obstrukce a přílišný formalismus, a především odstranit pověstný justiční ping pong, kdy různá odvolání, rušení rozsudků, či jejich částí prodlužují řízení prakticky donekonečna. To ostatně po svém nástupu do funkce kritizoval i nový předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Přípravy nového trestního řádu, který by měly tyto problémy řešit, a trestní řízení zjednodušit, se ale táhnou několik let, zatím bez viditelného výsledku.