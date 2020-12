Komentář Eriky Luzsiczay: Vyhraje streamování nebo klasická televize? | E15.cz

Streamovací služby už zdaleka nejsou to, co bývaly. Postupně se totiž přiklání ke klasické televizi, respektive do programu zařazují tradiční lineární vysílání. Ti, co si zakládají na tom, že televizi ani nemají, si možná ani neuvědomí, že už ji vlastně mají. Co se to na poli televizní zábavy děje? Ten zvrat je zatím relativně nenápadný, ale o to víc neodvratitelný.