Síla kin a on-linu se bude maličko srovnávat, říká šéf Aerofilms | E15.cz

Jak dopadl letošní rok s covidem na menší kina jako ta vaše?

My se pohybujeme v tržním koutě, který má specifika oproti většinovému trhu. Naše plus je poměrně silná divácká afinita k chození do kina. Jsme zaměřeni na cílovou skupinu, která kino vnímá jako společenský zážitek a z větší míry i jako intelektuální zábavu. Náš segment není tolik závislý na velkých kampaních a hitech. Diváci jsou ochotni se otevřít méně známým kinematografiím a žánrům. Takže přes léto jsme tolik netrpěli nedostatkem amerických filmů.

I tak vás ale dopady neminuly?

Aktuální výpadek tržeb je jedna věc. Ztrátu ale nepovažujeme za zdaleka uzavřenou, následky krize budou mnohaleté. Ať už jde o snížení divácké kupní síly, a tedy ochoty jít do kina, o obavy z nákazy, anebo jisté odstoupení od návyku chození do kina. A substituování této zábavy nějakou jinou, třeba koukáním doma. Na čím delší dobu něco přestanete dělat, tím hůře se k tomu pak vracíte. Přestane vám třeba chybět to, že nechodíte do kina.

Vy jste se zapojili i do on-line promítání filmů. Jak to funguje?

Za prvé jde o aktivity nahrazující kino zážitek on-line sledováním filmu v danou hodinu, to je Moje kino Live. To byla skvělá věc v době, když ze dne na den nemáte to, co děláte v práci nejraději, tedy promítání filmů. Přejít na on-line dalo spoustě lidí náplň, měli jsme co komunikovat směrem k divákům a teď v tom pokračujeme. V období, kdy kina budou běžet, to bude spíše minoritní činnost. Bude využívána třeba pro soukromé projekce.

Pak jsou tu služby jako Netflix či váš Aerovod…

Ten už funguje sedm let a je jednou ze součástí, jak se filmy konzumují. Tam nyní dochází k velkým posunům, kdy u některých filmů bude tendencí uvést je v on-line dříve, než tomu bývalo. To znamená, že se zkrátí, nebo zruší okno mezi kinem a on-line. Celý nezávislý trh, který pracuje se studiovými filmy, se k tomu staví několik let velmi otevřeně. My v Aerofilms jsme tak uvedli několik filmů souběžně on-line i v kině. Třeba u specifických dokumentů, kde byl rozpočet na celkovou kampaň omezený a věděli jsme, že nasazení v kinech nebude plošné. Tak jsme kampaň využili i ke zhlédnutí on-line.

U velkých titulů a trháků to ale tak snadno změnit nejde?

Tam, kde se hraje o velké tituly a velké peníze, to bylo poměrně rigidně nastavené. Kina své okno velice pečlivě a silně chránila. Podle teritoria se jednalo o devět týdnů v průměru, kdy kina trvala na tom, že bude film pouze u nich. Tato pozice ve světě oslabuje, studia začínají zjišťovat, že chtějí mít taky silný on-line, jak jim ukazuje Netflix nebo Disney Plus. On-line pro ně začíná být zajímavý zdroj příjmů a k tomu experimentování bude čím dál více docházet. Myslím, že to je dobře, neexistuje jedno řešení, které by bylo vhodné pro všechny filmy, jako to bylo doteď.

Kina ale asi budou stále hodně proti?

Je to veliké novum a potenciálně újma pro kina. Na druhé straně kina, která pracují se sociálním zážitkem a mají správnou komunikaci s divákem, na tom budou lépe, než ta, která spoléhala na silový způsob uvádění. Ale jednoduše se to říká, hůře se to realizuje. A to ohrožení pro velká kina nevnímám jako něco, co by bylo pro kohokoli v průmyslu dobré.

Zmínil jste, že kina si chránila okénko, ale rozhodnutí je na producentovi, studiu?

Jasně, ale kino řekne: „Já ten film budu hrát, když mi slíbíte, že se neobjeví jinde třeba čtyři měsíce“. Producent vždycky může říct ne, ale doteď byla situace taková, že u celosvětově silných filmů by žádné takové rozhodnutí nedávalo smysl. Znamenalo by mnohem menší příjmy, než kdyby ten film byl uveden v kinech. Teď se to trošičku začne rozmělňovat, síla a pozice kin v relaci k síle on-line se bude maličko srovnávat. Bude to vyrovnanější boj, a tím producent může mít jiný náhled a rozhodovat se jinak a kina na to budou muset nějak reagovat. To nám ukáže příští období.