Komentář George Hayse II: Biden nastupuje s dvojnásobnou silou, díky Georgii | E15.cz

Důvodem je historická událost, která se stala v prvním lednovém týdnu tohoto roku. A nejde o povstání v Kapitolu, přestože za sebou zanechává hrozivý historický význam. V jejím stínu totiž stojí vítězství obou demokratických senátorů v klíčovém dodatečném kole voleb v Georgii. Kdyby nedošlo k násilnostem v parlamentu, výsledky v Georgii by byly i v médiích politickou zprávou číslo jedna.

Na první pohled nemusí dvě dodatečná křesla pro Demokraty vypadat nijak oslnivě. Koneckonců tyto senátorské zisky znamenají, že Demokraté mají pouze polovinu komory a rozhodující bod přináší viceprezidentka Harrisová. Tento pohled je ale trochu krátkozraký. Nechává bez povšimnutí, kdo zvítězil, jak zvítězil a jaké jsou důsledky tohoto vítězství.

Joe Biden je první demokratický prezidentský kandidát, který v Georgii zvítězil po téměř 30 letech. Raphael Warnock je vůbec první černoch zvolený do amerického Senátu za Georgii a teprve druhý černoch zvolený do amerického Senátu v jižanských státech od konce rekonstrukce Jihu po občanské válce v 70. letech 19. století. Po třicet let Demokraté v Georgii nevyhráli ani jediné dodatečné kolo voleb a teď přišli ze zadních pozic a vyhráli dvě. To všechno znamená, že během dvou měsíců demokraté čtyřikrát otočili historický trend v Georgii.

Tento ohromující výkon se podařil díky rokům úsilí základních organizací Demokratů v Georgii, jejichž nejviditelnější představitelkou je Stacey Abramsová. Ačkoli Abramsová svůj pokus stát se guvernérkou Georgie v roce 2018 prohrála, pokračovala v práci, kterou začala během kampaně, a usilovala o vyšší registraci a účast voličů, zejména v menšinových komunitách. Že tento model tak dobře zafungoval v Georgii, je pro státní a federální politiku zásadní. Ale má ještě důležitější implikaci do budoucna: pokud by se použil jako model pro demokratickou kampaň v celé zemi, několik dalších republikánských bašt by mohlo začít sympatizovat s druhou stranou, nebo se dokonce jednoznačně přelít na stranu Demokratů.

Co se tedy v budoucích letech konkrétně změní? Zaprvé Biden a Harrisová budou moci přinejmenším v příštích dvou letech udělat mnohem jednodušším způsobem a mnohem více z toho, co mají v programu. Od řešení pandemie a ekonomické krize přes obsazování míst u soudů a v agenturách až po podporu a zajištění právních aspektů americké politiky, které se vlivem protichůdných vládních nařízení měnily tam a zpět.

Zadruhé, pokud Demokraté v celé zemi převezmou model Abramsové a zároveň dojde ke schválení Bidenových středo-levicových postupů, Demokratická strana může zvítězit, a dokonce vymazat roky strukturální represe voličů, kterou prosazovali republikáni, aby vyvážili svou slábnoucí popularitu. Je tu potenciál nejen pro modrou vlnu, ale přímo pro modrou záplavu, která by mohla přetrvat i další volební období.

George Hays II je Američan, vedoucí katedry mezinárodních vztahů na Anglo-Americké Universitě v Praze