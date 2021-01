Bidenova inaugurace: Washington hlídají vojáci, Trump bude chybět | E15.cz

Spojené státy se připravují na zřejmě nejbizarnější inauguraci nového prezidenta v historii. Demokrat Joe Biden bude slavnostně uveden do funkce ve středu 20. ledna, v 18:00 středoevropského času. Jenom dva týdny po šokujícím útoku Trumpových příznivců na americký Kongres. „Biden přebírá úřad v pravděpodobně nejsložitější chvíli od dob Franklina D. Roosevelta,“ myslí si Ron Klain, nastupující personální šéf Bílého domu.

Hlavní město USA Washington, D. C., kde se inaugurace uskuteční, připomíná v těchto dnech válečnou zónu. Metropole přijala rekordní množství bezpečnostních opatření, která mají zabránit opakování nepokojů z předminulého týdne. Na poklidné předání moci bude ve městě dohlížet 25 tisíc vojáků. To je mimochodem více než trojnásobný počet, než kolik Spojené státy momentálně mají aktivních sil v Afghánistánu a Iráku dohromady.

Kolem Kapitolu a Bílého domu vyrostly kovové zátarasy. Washingtonská starostka Muriel Bowserová vyhlásila na čtvrtek 21. ledna, čili den po inauguraci, nouzový stav. Občané i v jiných amerických městech, byli varováni před hrozícím násilím v ulicích.

Biden přichází do Oválné pracovny v době, kdy se země potýká s ekonomickým úpadkem, pandemií, jež si jen v USA vyžádala téměř 400 tisíc lidských životů, a nejhorší politickou krizí od aféry Watergate v sedmdesátých letech minulého století. Ve svém nástupním projevu by měl nový prezident především představit svůj podrobný plán, jak hodlá současnou neutěšenou situaci řešit.

„Věří, že dokážeme tuto zemi opět spojit,“ uvedla Kate Bedingfieldová, která bude v Bílém domě řídit oddělení komunikace. Že ono spojování ale nebude vůbec jednoduché, dokládá právě přítomnost tisíců mužů se samopaly i absence odcházejícího prezidenta Donalda Trumpa. Ten už dříve oznámil, že se ceremoniálu nezúčastní a odjede na Floridu, čímž poruší více než stopadesátiletou tradici. Zastoupit by ho měl viceprezident Mike Pence.

Americký Senát bude navíc možná už tento týden hlasovat o schválení ústavní žaloby na Trumpa, kterou navrhla Sněmovna reprezentantů. Řada podporovatelů končícího prezidenta je stále přesvědčena, že Biden vyhrál volby podvodem. I proto bude středeční událost podle zahraničních médií zcela unikátní.

Hned první den ve funkci se Biden chystá provést mnoho změn a vydat vyšší počet exekutivních příkazů než jakýkoliv prezident před ním. Očekává se například, že zruší Trumpův zákaz cestování do USA pro obyvatele několika muslimských států nebo opětovné připojení Washingtonu k Pařížské klimatické dohodě. Měl by také nařídit povinné nošení roušek na půdě federálních úřadů, které bude platit sto dní.

Budoucí prezident dorazí do Washingtonu již v úterý ze svého domovského státu Delaware. Kvůli bezpečnosti nakonec nepojede svým oblíbeným vlakem od společnosti Amtrak. Biden tento dopravní prostředek pravidelně využíval od roku 1973, tedy od doby, co jeho první manželka Neilia a dcera Naomi zahynuly při automobilové nehodě, a původně s ním chtěl přijet i na svou inauguraci. Program ceremoniálu byl velmi osekán kvůli pandemii. Měly by však na něm vystoupit populární zpěvačky Lady Gaga a Jennifer Lopezová.