Komentář Gregora Martina Papucska: Orbán to vyřeší sám | E15.cz

Maďarský premiér Viktor Orbán to dobře vystihl, když na závěr parlamentní diskuze o poskytnutí mimořádných kompetencí vládě během světové pandemie odpověděl na ostré výhrady opozice takto: Tuto krizi vyřešíme i bez vás. Je to esence současných politických poměrů v Maďarsku, kde diskuze o čemkoli – teď právě o koronaviru – jsou zbytečné. Neboť strana a vláda Viktora Orbána má v parlamentu – v Evropě jedinečnou – dvoutřetinovou, tedy ústavní většinu. Neboli prosadí v parlamentu cokoli a nepotřebuje ho odstavit.

Nastiňme krátce, oč vláda žádá a proč z toho opozici mrazí. Orbánův kabinet by chtěl vládnout cestou nařízení, tedy bez parlamentu; na kritickou dobu by zrušil možnost všech voleb či lidového hlasování; změnil by se trestní zákon a do tří let by mohl odsoudit každého, kdo brání uskutečňování mimořádných opatření, a na jeden až pět let by zavřeli toho, kdo by v tomto kritickém období šířil nepravdivé informace.

Se zaťatými zuby, a to především kvůli vězení za informace, by s tím opozice souhlasila. Požadovala ale omezení této pravomoci na 90 dní, tedy do 30. června. Vládní strana Fidesz však jakékoli časové omezení odmítla s tím, že mimořádné kompetence by platily pouze v době krize, že je bude určitě potřeba prodloužit, ale že nikdo neví, jestli bude parlament za 90 dnů schopen rozhodovat.

V tuto chvíli úroveň diskuze prudce klesla. Opozice mluvila o pokusu vlády o převrat, o snaze o zavedení diktatury. Vláda zase odpovídala: Opozice je v boji s „koronou“ na straně viru. Hysterická či přinejmenším zavádějící tvrzení padala na obou stranách a předchozí a stále zaznívající výzvy k „národní jednotě“ a ke „spojení sil“ už jsou jen prázdná slova. Nedůvěra je totální, marné by bylo pomýšlet na jakoukoli sebemenší spolupráci mezi vládou a opozicí.

A kde je čí místo, opět výstižně a jednoduše vyjádřil premiér Orbán: „Dvě třetiny má Fidesz, opozice nemá právo něco vyžadovat, rozhodnutí přijímá tato většina, a nikoli menšina. Tuto krizi vyřešíme i bez vás.“ A v tom je podstata věci. Proč by chtěl Orbán „zavádět diktaturu“, když díky dvoutřetinové parlamentní většině si může napsat – a také napsal – ústavu podle své chuti? A schválí si takový koronavirový zákon, jaký chce.

Vzpomínám si na větu prvního premiéra po svržení totality Józsefa Antalla, jehož strana MDF právě před třiceti lety poprvé vyhrála svobodné volby. V bouřlivé parlamentní diskuzi už měl dost opozičního rýpání a zvolal: „Ráčili jste vyhrát volby?“

Autor je spolupracovník redakce