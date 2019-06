Komentář Jana Šindeláře: Nad drahami zataženo | E15.cz

Kupec nedostal ani šanci se na dozorčí radě hájit. Šermuje se přitom tajnou zprávou BIS. To skýtá prostor pro spekulace a verzí Kupcova možného průšvihu koluje dlouhá řada. BIS se u vysokých úředníků a manažerů státních firem zabývá především korupcí, která se dá vyložit jako ohrožení státu. Je možné, že Kupec skutečně způsobil drahám škody, nejčastěji se mluví o pronájmu vozidel. Jenže může jít také jen o manažerský přehmat, který není trestný. Každopádně z hlediska práva je nevinný, dokud není odsouzen. Po pondělním jednání dozorčí rady je nicméně společensky a profesně přinejmenším dočasně vyřízený.

Možná se tomu hřmotný, paličatý manažer mohl vyhnout, kdyby pochopil náznaky ze strany premiéra Babiše a odešel sám. Babiš se kvůli jeho odchodu ocitl pod nepříjemným tlakem ve sněmovně, což se neodpouští. Ke Kupcově smůle navíc premiér miluje bezpečnostní složky a na rozdíl od svých předchůdců rád čte jejich zprávy a bere je vážně. A když se to hodí, koná.

Základní otázkou nyní je, kdo se postaví do čela drah. Předem vybraný adept zatím nevyšel, bude výběrové řízení. Způsob Kupcova vyhazovu ale nedává příliš velkou naději, že se bude o post ucházet nějaký normální manažer se zkušenostmi ze soukromé sféry. Kdo by riskoval, že se během pár měsíců znelíbí a odejde pošpiněn?

Českým drahám situace neprospívá. Do více než pětileté stability z dob nejdéle sloužícího šéfa Petra Žaludy mají daleko. Kupec odchází po devíti měsících. Odhlédneme-li od tajných zpráv, dala by se na jeho působení nalézt řada pozitiv. Zajistil drahám jistotu v regionální dopravě na dalších deset let, udržel rating a udal dosud nejvýhodnější dluhopisy.

Našly by se jistě i nekriminální důvody k odchodu. Arogantní jednání vůči krajům jako hlavním zákazníkům či odchod klíčové manažerky ke konkurenci. I tak měly dráhy našlápnuto k relativně klidnému období, kdy se mohly soustředit na obnovu vozového parku, postupné umořování dluhu, případně expanzi na jiné trhy. Zatím ale vyslaly do okolí signál, že vrcholný manažer možná krade, v horším případě byl odstraněn z politických důvodů.

Jeden se přitom neubrání srovnání: Kupec musel jít, byť třeba oprávněně, kvůli neveřejné zprávě BIS. Obvinění nepadlo. Trestně stíhaný premiér vládne dál.

Autor je spolupracovníkem redakce.