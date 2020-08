Komentář Jana Žižky: Dukovany hvězd a pruhů | E15.cz

Klíčové poselství cesty amerického ministra zahraničí Mikea Pompea do střední Evropy je možné shrnout do čtyř slov – žádná Čína, žádné Rusko. To se týká řady důležitých témat od 5G sítí přes plynovody po jadernou energetiku. Včetně plánované výstavby nového reaktoru v Dukovanech.