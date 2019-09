Komentář Jana Žižky: Šoková terapie jádra po korejsku | E15.cz

Zeměkoulí otřásají obchodní a technologické války a jaderná energetika patří ke klíčovým bojištím. Na první pohled to nevypadá, že by tady měla být významným hráčem Jižní Korea.

Pokud se zaměříme na možné uchazeče o stavbu nových reaktorů v Dukovanech, tak jedině korejská společnost KHNP nereprezentuje zemi s vlastním vojenským jaderným programem – pomineme-li poloviční japonský podíl ve firmě Atmea. Právě u jaderných států by se dalo očekávat vyhrocené „soupeření velmocí“ i v oblasti mírového využití atomu.

Role Jižní Koreje je ale důležitější, než by se mohlo zdát. Američané, kteří se obávají globální expanze jaderných stavitelů z Číny a Ruska, považují zemi na samém východě Asie paradoxně za spojence Západu. Korejci ve Spojených arabských emirátech ukazují, že atomové bloky stavět dokážou, zatímco západní firmy mají problémy. V Česku zase vkládají do KHNP naději ti advokáti jádra, kteří nevěří, že by dukovanskou zakázku nakonec mohli kvůli politicko-bezpečnostním důvodům získat Rusové nebo Číňané.

Není to přitom tak dávno, co Soul šokoval zastánce jaderné energetiky na celém světě. Po korupčním skandálu své předchůdkyně převzal tamní prezidentský úřad přede dvěma lety odpůrce atomu Mun Če-in. Vyhlásil odchod od jádra téměř v německém stylu, Korejci pozastavili pokročilou stavbu dvou nejmodernějších reaktorů elektrárny Shin-Kori. Toto rozhodnutí se nakonec podařilo zvrátit. S výstavbou dalších reaktorů už se nepočítá, prezidentova politika ale naráží na odpor opozice i průmyslu a ukazuje se, že většina lidí atomovou energii podporuje. Její budoucnost proto nemusí být až tak černá. A korejské společnosti se nyní silně profilují ve světě, kde usilují o další zakázky.

Američtí zastánci atomu doufají, že tyto firmy v čele se státem ovládanou korporací KEPCO nyní přichystají další šok – tentokrát bojovníkům proti jádru. Korejci už údajně vyjednávají v Jižní Karolíně o tom, že obnoví výstavbu elektrárny VC Summer, jednoho ze symbolů americké krize jádra. Korejský reaktor APR-1400 získal jako první neamerický plnou certifikaci amerického jaderného regulátora NRC. Korejci udržují při životě vratké naděje, že se snad ještě bude stavět i v USA, ale hlavně že přizvou americké subdodavatele k dalším stavbám ve světě. Podobně jako v emirátech.

Není pochyb, že Korejci budou mít americkou politickou podporu také v Česku. Zvláště pokud by se potvrdilo, že šance Westinghousu na vítězství v chystaném dukovanském tendru už dnes nijak valné nejsou.