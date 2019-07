Komentář Jany Havligerové: Babiš a jeho dvě ženy | E15.cz

Ale konec dobrý, všechno dobré. Reputaci si může šéf anoistů napravit, když pro Česko prosadí silnou agendu pro budoucí – teď už je jasné, že eurokomisařku. Na svém Facebooku napsal, že do Evropské komise nabídneme dvě kandidátky a čas na výběr je do 26. srpna. O nominaci žen chce Babiš osobně jednat s příští předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou. Ta s udělením audience nijak nespěchá, zatím není známo, kdy se sejdou, ale jak jinak – už s ní vše důkladně probral po telefonu. Jak napsal, vysvětlil přitom přesně, o které portfolio máme zájem a jaké dvě kandidátky na komisaře můžeme nabídnout.

Český premiér dlouho přesvědčivě hovořil o tom, že jeho podporu má stávající eurokomisařka Věra Jourová. Pak ale začal brzdit a mlžit a kuloární informace napovídají, že jí opětovnou nominaci slíbil se zaťatými zuby. Jeho favoritkou je, opět jen podle zpráv potvrzených zevnitř hnutí ANO, europoslankyně Dita Charanzová, čerstvá místopředsedkyně europarlamentu.

Do rulety tedy nabídne obě jména, ostatně sama von der Leyenová chtěla, aby každá země EU přišla se dvěma kandidáty a alespoň jednu nominaci představovala žena. Babišovi se to náramně zamlouvá. Kdyby měl jen jednu volbu, těžko by vysvětloval, proč hodil přes palubu úspěšnou Jourovou. Přitom se stačí vrátit jen trochu do minulosti a znovu si přečíst, jak zdrženlivě se k šetření unijních orgánů ohledně Babišova střetu zájmu vyjadřovala Jourová a jak vehementně premiéra bránila Charanzová.

Ve prospěch opakované kandidatury dosavadní eurokomisařky pro oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitostí mluví to, že se jí podařilo dostat do širšího povědomí. Nejen v Evropě – podle zpravodajského serveru Politico je šestou nejvlivnější ženou Evropské unie. Jako první z Česka se probojovala do seznamu stovky nejvlivnějších osobností podle amerického časopisu Time.

Jak vidno, v tuzemsku to ale na obhajobu postu stačit nemusí. Šéf ANO má jiný metr, hraje o svou pověst, o eurodotace. Přednost dává tomu, koho považuje za pevnějšího spojence. Navenek ale pochopitelně zdůrazňuje nutnost vyjednat důležité ekonomické portfolio. Ne že by vadilo, kdyby se Česku podařilo ho získat.

Uvidíme. Ukáže se, nakolik, a jestli unijní špičky berou Babiše vážně. Jistě, jednat s ním budou, je to nutnost, má v Evropské radě hlasovací právo. Se svými potížemi kvůli Čapímu hnízdu a dotačním auditům to je ale také nejspíš vše.