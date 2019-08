Komentář Jany Havligerové: Bludný kruh kolem Šmardy | E15.cz

Tak naivní, aby o tom byli přesvědčení i vnitřně, socialisté snad být nemohou. Takže otázka zní, co je vede k tomu, aby prodlužovali měsíce trvající agonii. Jeden důvod je zjevný. Andrej Babiš dnes pojede za prezidentem do Lán, tak co by nepočkali, co se ze schůzky vyvrbí. Třeba to bude výsledek, který jim dá silnější formální záminku pro odchod z vlády, než je přetahovaná o jmenování nástupce Antonína Staňka.

Pokud ovšem budou představitelé ČSSD schopni opět jen opakovat, že Miloš Zeman se pohybuje mimo ústavu, bude to slabé. Milosrdnější by pro ně bylo, kdy by po tomto setkání konec kabinetu oznámil premiér. S tím se ovšem počítat nedá. Pro ANO je vládnutí s ČSSD stále nejschůdnější varianta.

Premiér se nechal slyšet, že situaci rozřeší do prvního zasedání vlády, tedy do 26. srpna. Jak, to nikdo neví. Třeba kolem dokola přepočítává hlasy ve sněmovně a váží, jakou stabilitu by měla jednobarevná menšinová vláda hnutí ANO. Rekonstruovaný kabinet by sice nemusel žádat sněmovnu o důvěru, ale selanka by to nebyla. Kromě spolehlivých komunistů by se anoisté museli opřít o Okamurovu partičku a taky pár přeběhlíků, poslance Trikolóry a další. A být ve střehu, aby jim někdo z nových podporovatelů nevrazil kudlu do zad. Od opozice nic nehrozí. Asi by se pokusila vyslovit novému týmu nedůvěru, ale 101 potřebných hlasů nemá.

ČSSD nejspíš tak trochu spoléhá na to, že šéfovi ANO se do nejisté budoucnosti vykročit nechce. Příliš po chuti by mu nebylo ani to, že by se do složení „nového“ kabinetu docela jistě vložil prezident. Sázka na Babiše je ovšem dost zpozdilá. Pokud jde o tandem premiér – prezident, je nepochybné, kdo koho víc potřebuje, a kdo v něm tudíž velí. Premiér to není.

Problém oranžových spočívá i v tom, že nejsou schopni vybočit ze zajetých kolejí. Kdyby měli hledat nového kandidáta za Šmardu, jistě by kvůli klidu ve straně zase hledali ve vlastních řadách, přestože kvůli vyvažování partajních proudů už narazili se Staňkem. A nakonec také s jeho náhradníkem. Hledat vhodné, obtížně zpochybnitelné persony mimo partaj se v ČSSD nenosí. K její škodě. I proto se motají v kruhu a nevědí, jak z něj ven.