Komentář Jany Havligerové: Došly peníze? Vzhůru za Babišem! | E15.cz

Už teď je ale zjevné, že odboráři během dosavadních debat museli někde udělat fatální chybu. Jinak by to, co požadují, už měli v kapse. Protože při sestavování rozpočtu na příští rok platí: Chybějí vám peníze? Jděte za Babišem. Eventuálně ještě za komunisty, na jejich diktát předseda vlády také dá. Viz zdravotnictví. Premiér razantně odmítal otevírat úhradovou vyhlášku, ale nemožné se stalo skutkem. Vyhláška se otevře, údajně je to nutné kvůli kompenzaci zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře plošně o 1500 korun. Stát každopádně přihodí 4,9 miliardy korun. Původní závazek rozdělit z rezerv pojišťoven dalších šest miliard platí rovněž, takže ve zdravotnictví přibude skoro 11 miliard.

Nemá příliš smysl rozebírat, kdo si zaslouží jaké platy nebo kde finance chybějí méně a kde více. Tím se šéf hnutí ANO dvakrát netrápí. Pokud jde o zdravotnictví, ustoupil komunistům, kteří hrozili, že nezvednou ruku pro rozpočet na příští rok. Když jednal s poskytovateli zdravotní péče, zástupci odborů byli vykázáni. A figurou jen tak do počtu byl i ministr zdravotnictví.

Rozhoduje prostě Babiš, to už snad ví každý. Jestli chcete něčeho dosáhnout, obraťte se rovnou na něj. Třeba jako zástupkyně mateřských škol, kterým vadí, že prý předškolní vzdělávání je na okraji zájmu vlády. Zatím se jim dostalo pouze ujištění, že Babiše téma zajímá a vezme ho i na koaliční radu. Ovšem, zní to slibně. A jsme u toho. Babiš se pasoval do role spasitele a je v ní přesvědčivý. Kdo a proč by vzpomínal na to, že zároveň o vládních koaličních partnerech hlásá, že „ČSSD má ve své DNA heslo pana Špidly: zdroje jsou“. Pokud se jedná o přidělování financí, v současném kabinetu platí – co je dovoleno bohovi…

Před pár lety Babiš hnutí ANO přeorientoval na levicové voliče. Vyplatilo se mu to už v krajských volbách v roce 2016. Je to kurz, který v dohledné době patrně nehodlá opustit. U lidí na venkově, v malých městech, na sídlištích, a zejména u starší generace vyvolal současný premiér dojem, že je schopný manažer a dá to tady do pořádku. Anoistům to přináší trvalých 30 procent volební podpory. S tím hned tak někdo nehne.