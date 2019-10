Stát plánuje nabrat tisíce nových zaměstnanců. Rušení úřednických pozic zůstalo na půli cesty | E15.cz

„Zvyšuje se počet dětí ve vzdělávací soustavě a s tím souvisí i potřeba učitelů,“ řekl šéf rezortu Robert Plaga (ANO).

Pokud by se desetiprocentní nárůst částečně nepromítl do odměn, ale jen do tarifů, jak žádají odbory, nejvíce by si polepšili ti, kteří mají nejvyšší výdělky. Průměrný plat učitele na střední škole je letos necelých 39 tisíc korun hrubého měsíčně, nástupní je však o jedenáct tisíc nižší.

„Navýšení by se mělo výrazně týkat mimotarifní složky, aby ředitelé mohli pedagogy motivovat a mít možnost více odměňovat ty kvalitní a také ty mladší a nové,“ míní předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Z ozbrojených složek je v posledních letech nejúspěšnější na trhu práce armáda, která naláká na dva tisíce rekrutů ročně. Naopak tři tisíce neobsazených míst má Policie ČR. Napřesrok chce přijmout alespoň tisícovku nováčků.

„U těchto složek vzrostou platy od roku 2014 o padesát procent,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Průměrný plat vojáka má od příštího roku přesáhnout 45 tisíc korun hrubého měsíčně, policisty 46 tisíc a hasiče 48 tisíc. V případě státní policie však nábor dlouhodobě komplikují nízké nástupní platy, jejichž současná výše je asi 22 tisíc.

Původní záměr Schillerové seškrtat šest tisíc převážně neobsazených úřednických postů, na něž si ministerstva nárokují peníze, zůstal v polovině cesty. Opoziční strany tvrdí, že stát by se obešel bez více než dvaceti tisíc lidí, které zaměstnává.