Komentář Jany Havligerové: Hamáčku, předveď se! | E15.cz

Chtěli byste vědět, co vás v tomto týdnu čeká stran proticovidových opatření? Hoďte si korunou. Je úplně jedno, jestli padne hlava nebo orel, a vyjde to úplně nastejno, jako kdybyste se ptali těch, co rozhodují – lidí z ministerstva zdravotnictví, nebo hygieniků. Nebo ministra Hamáčka, který má co nevidět začít velet Ústřednímu krizovému štábu. Vicepremiér sice považuje vývoj epidemie za tak vážný, že nastal čas maximálně omezit sociální kontakty, a možná dokonce opět vyhlásit nouzový stav, ale nerozhoduje o tom.

Nevolejte ani premiéru Babišovi. Ten sice souhlasí skoro se vším, co řekl Hamáček, může to podpořit, jak ale zdůrazňuje, není epidemiolog, tudíž nerozhoduje.

Musejí to dělat ti kompetentní. Způsobilý je ministr zdravotnictví, a ten říká, že bude-li se jednat o dalších omezeních, tak prý jen pro akce určitého typu. Nemusí to být nutně „en bloc všechny hromadné akce“, snad rozumíte. Prostě pouze hromadné akce určitého typu“. Děkujeme za info. Zvlášť vděční musejí být za průhledné a předvídatelné rozhodování kompetentních činitelů pedagogové. Ti ze základek a středních škol nejdřív dostali děravý manuál, a teď čekají, jestli od vlády dostanou respirátory. Respektive na to, až si ministr školství vyléčí zlomenou klíční kost. Protože kdyby toho úrazu nebylo, tak by podle premiéra kabinet zásilku už schválil.

Možná ale respirátory nebudou ani potřeba, nakonec na druhém stupni a výš už stejně museli učitelé i žáci nasadit roušky. Oznámení distanční výuky na pražských středních školách, s nímž přišel primátor Hřib a obratem ho označil za omyl, radši veďte v patrnosti. Podle hygieny už tento týden může být situace jiná. Budou se analyzovat data.

Blíží se začátek podzimního semestru, jak naloží s výukou, museli řešit i pedagogové na vysokých školách. Tam, kde byli aktivní a chtěli předejít zmatkům, si pěkně naběhli. Kompletní dálkový přístup zvolila například Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Hned se dozvěděla, že by tím pádem mohla přijít o akreditaci. Podle stanoviska Národního akreditačního úřadu mohou takové rozhodnutí učinit výhradně hygienické stanice nebo ministerstvo zdravotnictví. Nikoliv hlavy jednotlivých vysokých škol.

V Praze hygienici zákaz prezenční výuky na vysokých školách vyhlásili prakticky druhý den poté, co úřad zveřejnil své stanovisko. Většina rektorů sice podobný zásah v metropoli podvědomě očekávala, a tak se na něj i připravovala. Způsob jak k rozhodnutí došlo a jak se k nim dostalo, je ale stejně pěkně nadzvedl. Přijde jim divné, že se nikdo ani nezeptal na zkušenosti, které nasbírali při letním semestru. Asi nechápou, že by to jenom zdržovalo. Když je za pět minut dvanáct, je potřeba jednat rychle a rozhodně.

Za pět minut dvanáct je, a tak ze dne na den otočil i Babiš. Přestal bránit obnovení činnosti Ústředního krizového štábu. Nic moc si od toho neslibujte. Jde hlavně o odvedení pozornosti od Rady pro zdravotní rizika, kterou předseda vlády osobně řídil, a bůhvíjak se nevyznamenala. Hlavní slovo dál bude mít ministr zdravotnictví, který jen přikyvuje šéfovi ANO (komentář vyšel ještě před rezignací Adama Vojtěcha, pozn. red.). Do centra pozornosti se ovšem v kritické situaci dostane vicepremiér Hamáček. Na jeho hlavu se snese kritika. Na něj bude možné ukázat, když budou koronavirová čísla stoupat, bude nezbytné přitvrdit, a veřejnost nebude ochotná tleskat. Hraje to dobře premiér.