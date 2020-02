Jak to dopadá, když vláda přebere - komentář Jany Havligerové | E15.cz

Hledá se nový generální ředitel či ředitelka Úřadu práce ČR. Kritéria výběru jsou podle ministryně práce Jany Maláčové striktně daná: „Musí to být především odborník, dobrý osvědčený manažer, který zvládne přesunout úřady práce do 21. století.“

Nový generál by podle ní měl také rozumět tuzemskému hospodářství a umět reagovat na to, jak se bude vyvíjet český trh práce. Jedním z vážných kandidátů je proto sociální demokrat Jiří Havlíček. Splňuje obě kritéria a je osvědčený, skvělý manažer, soudí Maláčová. Výběr bude na ní, osobně prý ale favorita nemá. No jistě.

Že vám jméno Jiří Havlíček moc neříká? Hlavně neplést s Karlem Havlíčkem, který je mimo jiné současným ministrem průmyslu. Jiří Havlíček je bývalým ministrem průmyslu. Ve funkci mu v roce 2017 zlomila vaz aféra lithium. Spor o těžbu strategické suroviny u severočeského Cínovce si premiér Andrej Babiš tehdy náramně vychutnal.

Není divu, že případné jmenování exministra na důležitý post teď označil za špatný vtip. A nezůstalo jen u toho. Rovnou také vzkázal socialistům, že by to s hledáním trafik pro své lidi neměli přehánět: „My, pokud mluvím za sebe i hnutí ANO, tak my zásadně nenominujeme politické nominandy. Snažíme se najít odborníky a to se podle mého i daří.“ Tak pravil Babiš.

Personální politika hnutí ANO je prostě jiné kafe. Lidé vybíraní premiérem musejí být nejen odborníci, ale musejí mít rovněž tah na branku. A když se náhodou ukáže, že nesplňují jednu či druhou podmínku, nebo snad dokonce obě, tak hned jdou.

Takový exministr Kremlík se ze skvělého manažera, který má tah na branku, stal nežádoucí osobou bez tahu na branku za necelých devět měsíců. Marta Nováková prodělala v čele ministerstva průmyslu stejný vývoj mezi červnem 2018 a dubnem 2019. Rekordmanka Taťána Malá vedla spravedlnost celých 13 dní. Stane se. I odborníci mají své mouchy.

Pěkné náhrobky dokázala vybudovat také sociální demokracie. Nezapomenutelný je příběh padlého ministra kultury Antonína Staňka. Předchůdce Jany Maláčové, exministr práce Petr Krčál, rezignoval na funkci kvůli podezření z plagiátorství.

Praxe, při níž je pro získání slušně placeného místa dobré mít stranickou knížku, se ale zdaleka neuplatňuje jen v sociální demokracii. Tradiční strany vysílaly a vysílají na vládní posty straníky a těm zasloužilým hledaly a hledají místa ve vládní administrativě. Někdy je to trefa a jindy zase ne. Jak to dopadne se znovuobjeveným Jiřím Havlíčkem, se uvidí. Pokud nakonec bude vybrán, nálepky trafikanta se bude zbavovat stěží. Na regulérnost výběrových řízení se v Česku moc nevěří.