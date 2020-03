Komentář Jany Havligerové: Je to zcentralizovaný, radujme se | E15.cz

„Je to zcentralizovaný“ – jedna z manter premiéra, která podle něj zachrání zemi. Je to zcentralizovaný a teď skutečně řídí stát jako firmu. Hlavním rysem takové správy je prozatím špatný odhad možného šíření nákazy a podcenění nákupu zdravotnického materiálu. Přímých svědectví o tom, kdo, jaké úřady a proč fatálně selhaly, přibývá a po zvládnutí nejhoršího bude čas volat je k odpovědnosti. Neznamená to ale, že momentálně mají všichni vyslyšet zbožné přání premiéra a s prominutím sklapnout.

Opoziční strany budou mít příležitost se naplno ozvat. V úterý se sejdou na mimořádné schůzi a šanci ke kritice jistě budou chtít využít. I když jejich vystoupení mají být striktně omezená. Na programu je ale ekonomika. Opatření ve prospěch podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců.

Parlament musí dohlédnout na to, aby jim určená pomoc byla smysluplná. Dnes i napříště. Dohlédnout, aby stát od podnikatelů a živnostníků momentálně nepožadoval žádnou hotovost, aby je nezatěžoval byrokracií typu elektronické evidence tržeb. Ostatně valná většina z nich nebude mít ani tržby, ani zisky. Takže upravit je nutné i daňové povinnosti. Každé opatření je nutné pečlivě vážit pohledem do budoucna.

Samozřejmě hlavním úkolem pořád je zajistit adekvátní ochranu lidí před nákazou, léčit nemocné. Koronavirus ale se stejnou silou napadl ekonomiku. Čelit ekonomické krizi šířící se hospodářstvím je také životně důležité. Fatálním selháním by bylo myslet si, že je proto nutné vrhnout do ekonomiky ničím neomezené množství peněz.

Vláda je odhodlaná poskytnout na podporu firem až jeden bilion korun. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka by mělo sto miliard jít do přímé podpory, jako je odpouštění odvodů či poskytnutí likvidity. Drtivá většina sumy by pak měla jít od záruk, což znamená, že by stát jistil podnikové půjčky od komerčních bank, které by se jinak zdráhaly úvěrovat firmy otřesené pandemií.

To je hrubý plán, a jak známo, ďábel se skrývá v detailech. O mnoha podrobnostech – dnes jistě ne naposledy – bude rozhodovat právě Poslanecká sněmovna. Svoje návrhy jí vláda bude předkládat s pohodlnou většinou v zádech. Přesto by ve sněmovně nemělo platit Babišovo: „Jsme ve válce, rozhodujeme ze dne na den.“

Kromě onoho klišé, že ďábel se skrývá v detailech, platí ještě jedno další. Cesta do pekel je dlážděná samými dobrými úmysly.