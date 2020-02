Komentář Jany Havligerové: Komunisté jdou vládě po krku | E15.cz

Nepodpoří rozpočet na příští rok, pokud stát nezvýší alespoň o 3,5 miliardy korun platby zdravotního pojištění za důchodce, děti, nezaměstnané či vězně. Že nezůstane jen u toho, už potvrdila komunistka Miloslava Vostrá, která šéfuje sněmovnímu rozpočtovému výboru.

„Tento náš požadavek trvá. Já tam takových věcí mám daleko více,“ prohlásila v České televizi. Dlužno říct, že KSČM nepožaduje nic extra. Jedná se o částku – plus minus, která se přisypává do zdravotnického systému každý rok. Počet státních pojištěnců také každoročně roste.

Proč se komunisté ozvali kvůli sestavování státního rozpočtu na rok 2021 nezvykle brzo, je nasnadě. Volební preference jim padají a v dubnu mají volební sjezd. Řež o předsednictví bude urputná, volání po změně sílí. Ti, kdo by chtěli přitvrdit vůči vládě, především vůči hnutí ANO a jeho šéfovi, získávají v rudých krajských organizacích čím dál více příznivců.

Nutnost výměny v čele strany se zdá být téměř nevyhnutelná. Kandidátů, kteří by chtěli vystřídat dlouholetého vůdce Vojtěcha Filipa anebo alespoň získat post ve stranickém vedení, je dost. Třeba europoslankyně Kateřina Konečná se místopředsedkyní KSČM stala už přede dvěma lety. Tehdy Filip svou rozviklanou pozici ještě vybalancoval.

Dění u komunistů ale můžeme nechat stranou. Nejsou jediní, kterým se nezamlouvá, kolik peněz za státní pojištěnce vláda posílá do zdravotnické kasy. Současné platby považuje za nedostatečné i část opozice. Ve srovnání s tím, co odvádějí na zdravotní pojištění třeba zaměstnanci, je to opravdu málo.

Babišův kabinet se mnohem víc zaměřuje na silné voličské skupiny. Těm neváhá udělovat čím dál nákladnější výhody a úlevy. A důchodcům penze přece rostou, tak co. Přes zhoršující se ekonomické vyhlídky na tom v příštím volebním roce nehodlá měnit nic.

Handrkování o každý milion není při sestavování rozpočtu nic neobvyklého. Tentokrát to ale bude síla. Kdyby pro nic jiného, tak proto, že predikce příjmů státu bude hodně nejistá.

Nikdo dnes sice například není schopen říct, jak šíření čínského koronaviru dopadne na globální ekonomiku, ale je jasné, že pokud epidemie potrvá dlouho, ekonomické problémy významně postihnou i Česko. V kombinaci s volebním rokem, kdy poroste výdajový apetit nejen komunistům, by to mohlo mít na státní finance devastující dopad.