Na ministerstvu práce zasahuje policie, přišla si pro náměstka Maláčové | E15.cz

Policie zadržela v pondělí dopoledne při zásahu na ministerstvu práce a sociálních věcí dva lidi. Jsou obviněni z pletich při zadání veřejné zakázky a zneužití pravomoci úřední osoby ve stadiu přípravy. Jedním ze zadržených by měl být podle médií náměstek pro ekonomiku a informační technologie Jan Baláč, druhým je zřejmě vedoucí oddělení bezpečnosti ICT na ministerstvu Karel Macek. Policejní akce se týkala probíhajících a plánovaných veřejných zakázek na informační systémy.

Případ se konkrétně týká zakázky na informační systémy ministerstva za čtvrt miliardy korun, uvedl server Lidovky.cz. Dvojici údajně hrozí až dvanáctileté vězení.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) nechtěla potvrdit, koho policie zadržela a s odvoláním na mlčenlivost odmítla komentovat další informace o razii. „V tuto chvíli nemohu nic konkrétního komentovat. Je důležité zmínit, že MPSV poskytuje maximální součinnost, spolupracujeme a nic neskrýváme,“ uvedla šéfka rezortu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce po Maláčové vysvětlení. S Baláčem prý nemá dobré zkušenosti. „Máme názor, že není kompetentní, že se nám nelíbilo, jak tam působí, že s ním nemáme dobré zkušenosti. Samozřejmě teď poté, co se stalo, budeme chtít po paní ministryni, aby nám to vysvětlila, co se tam stalo," řekl předseda vlády, který kvůli prodlení a prodražení zakázky kritizoval Maláčovou dlouhodobě, jak upozornil server iRozhlas.

Šéf opoziční SPD Tomio Okamura požaduje kvůli kauze demisi Maláčové. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček sdělil deníku E15, že nebyl ze strany Babiše požádán o výměnu ministryně v čele rezortu. Podle vládní koaliční smlouvy jsou personální změny čistě v rukou předsedy strany, která má daný rezort na starosti.

Ministerstvo připravuje několik informačních systémů, které mají nahradit ty stávající a dohromady mají tvořit nový jednotný rezortní systém za 2,5 miliardy korun. Fungovat má začít od příštího roku.

Problém je zejména se systémem na výplatu dávek, který dodává společnost OKsystem. Policie si v pondělí od firmy vyžádala podklady k zakázce. „Policisté z NCOZ OKsystem požádali o předání podkladů ve věci zakázky pro ministerstvo práce a sociálních věcí, která je stále ve fázi vyhodnocování,“ uvedl bez dalších podrobností ředitel společnosti Vítězslav Ciml.

Firmě vyprší smlouva na dávkový systém na začátku příštího roku, dodavatele nového systému rezort stále nemá, byť už proběhly dva tendry. OKsystem v prvním z nich zvítězil, ministerstvo ale od smlouvy odstoupilo. Firma se kvůli tomu soudí. Druhý tendr byl několikrát napaden u antiponopolního úřadu.

OKsystem spravuje IT systémy pro rezort práce už od roku 1993, několik předchůdců Maláčové upozorňovalo na předražené smlouvy s firmou. Maláčová nechtěla předjímat, zda stihne nový jednotný systém, který měl původně fungovat už před lety, za rok spustit.