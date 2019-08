Komentář Jany Havligerové: Pytel pražských blech | E15.cz

Nejsou spolu ještě ani rok a hádají se od jara. Mezitím na Pražany prší z magistrátu jedno opatření za druhým, podle radních k občanovu dobru. Zmiňme alespoň jedno z posledních, je přímo ukázkové. V metropoli by se už neměl konat novoroční ohňostroj. Hned se bude lépe dýchat.

Jenže obyvatelé hlavního města mají jiné starosti. Trápí je zdražující bydlení a rostoucí ceny služeb, chaos v dopravě. Praha přestává být dobrým místem k žití. A nic nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo změnit. Pokud, tak možná k horšímu – viz záměr zvýšit daň z nemovitostí nebo pirátský nápad šmírovat lidi pomocí elektroměrů a postihovat majitele prázdných bytů. Pražská koalice nemá šajn, jakým směrem by se město mělo rozvíjet. Není schopná ani dokončit projekt metropolitního plánu, ani vysvětlit, co podnikne kvůli chybějícím silničním okruhům. Je to takový pytel blech, z nichž každá skáče po něčem jiném.

V radě se hádá každý s každým. Těžko si představit, jak se aktéři vůbec shodnou na rozpočtu. Ten se finalizuje v září, možná právě to bude bod zlomu. Pražská politika je v unikátní situaci. Do zastupitelstva voliči poslali pět stran s takřka totožným výsledkem. Což znamená, že variant sestavení koalice, která by pro vládnutí v metropoli měla pohodlnou většinu, je víc než dost. A noví partneři, kteří by mohli nahradit Piráty, se už nabízejí.

Z opozice se hlásí ODS, která připomíná, že sice těsně,ale přece jenom volby vyhrála. Modří se nechali slyšet, že ve vedení Prahy podpoří jakoukoli koalici, která smete pirátské požadavky typu vyššího zdanění prázdných bytů. Případně jsou ochotni se na vládnutí podílet jako koaliční partner.

S argumentem, že cokoli bude lepší než současná anarchie a neprofesionalita, se ozval i vlivný politik ANO Patrik Nacher. Za případnou pomoc by anoisté prý ani nežádali účast v městské radě.

Klub Spojených sil, který poslední rozkol s Piráty rozpoutal, se momentálně snaží vášně tlumit. Žádá jen o koaliční jednání na téma politický styl primátora. Pirát Hřib podle oficiálního usnesení nekompetentně zasahuje do pravomocí radních za TOP 09 a STAN. Otevírá se tedy jen další stránka v deníčku se zápisy pirátských hříchů. Ty se ale jistě sčítají a zvažuje se, kdy je vhodně použít. Tak uvidíme, co z pytle blech vyskočí na podzim.