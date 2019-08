Spojené síly pražskou koalici neopustí. Chtějí ale jednat o politice primátora Hřiba | E15.cz

Zastupitelé za Spojené síly pro Prahu chtějí svolat koaliční jednání o způsobu politiky pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Vyplynulo to z nedělní schůzky klubu, kterou svolal šéf uskupení a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) kvůli několik týdnů trvající krizi v koalici a neshodám s Piráty. Uskupení, které tvoří TOP 09 a Starostové, však zatím nechce odcházet z vládnoucí koalice.

Pospíšil schůzku vyvolal kvůli postupu primátora, který se v pondělí pokusil na radě neúspěšně nechat odhlasovat odvolání šéfa firmy Pražská plynárenská, která spadá do gesce radního TOP 09 Jana Chabra.

„Odsuzujeme chování primátora Hřiba, který nekompetentně zasahuje do pravomocí radních TOP 09 a STAN. Vyzýváme primátora k respektování koaličních pravidel a žádáme Pirátskou stranu o koaliční jednání na téma politický styl primátora," shodli se zastupitelé za klub Spojených sil.

Pospíšil přitom minulý týden v médiích naznačil, že není vyloučen ani odchod radních za Spojené síly z koalice. Starostové to ale odmítli. „My jsme o této variantě vůbec nejednali. Chceme zůstat v této koalici,“ řekla radní pro legislativu a bydlení Hana Marvanová (STAN). Pospíšil svá předchozí slova nakonec před víkendem zmírnil. „Budeme jednat o koaliční krizi a o tom, jak dál. Za sebe mohu říci, že neuvažujeme o tom, že bychom vystoupili z koalice. Budeme ale chtít po panu primátorovi vysvětlení, jak si představuje další fungování,“ řekl Pospíšil.

Neshody mezi primátorem Hřibem a Pospíšilem se vyostřily naposledy minulý týden v pondělí, když se Piráti neúspěšně pokusili odvolat šéfa Pražské plynárenské Pavla Janečka. Hřib je přesvědčený, že za Janečka vznikla v městské firmě řada problémů včetně policejního vyšetřování nebo statisícových tantiém pro členy dozorčí rady. „Dal jsem panu Janečkovi možnost, aby vysvětlil svůj pohled na ty záležitosti. Jeho vysvětlení mě vůbec nepřesvědčilo, právě naopak,“ uvedl primátor.

Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09), který má plynárnu na starosti, s tím však nesouhlasí. „V tuto chvíli má pro nás pan Janeček pevnou pozici, pakliže se obvinění neprokážou,“ uvedl Chabr. Piráti podle Chabra nedodrželi domluvu, že si nejprve koalice Janečka vyslechne a teprve poté se rozhodne o jeho případném odvolání. Spojené síly byly proti odvolání, Praha sobě se zdržela, Pirátům se tak odvolání Janečka nezdařilo. „Vadí mi snaha Pirátů destabilizovat městskou radu těmito nahodilými rozhodnutími,“ uvedl Chabr.

To však Hřib odmítl a uvedl, že Pospíšilovi nerozumí. „Obvykle má v koalici problém ten, kdo byl přehlasován. Ale v tomto případě paradoxně je nespokojen ten, kdo to hlasování vyhrál," uvedl. Dodal, že partnerům návrh na odvolání Janečka na poslední schůzce k tomuto tématu předložili i písemně. „Pan předseda Pospíšil mě před svým odchodem z jednání vyzval, ať to řešíme přímo na radě, tak jsem transparentně podal pozměňovací návrh přímo na radě," uvedl primátor. Dodal, že koalice je úspěšná a že kolem Janečkova působení je potřeba vysvětlit řada nejasností.

Praha sobě vyzývá obě partaje ke smíru. „Apelujeme na své koaliční partnery, aby situaci nevyhrocovali, aby se konstruktivně dohodli a začali místo hádek společně táhnout za jeden provaz u věcí, které Pražany na rozdíl od hádek doopravdy trápí,“ řekl Jan Čižinský (Praha sobě), který ale podobně jako Pospíšil trvá na koaliční schůzce s Janečkem. „Mrzí mě, že nebylo dodrženo to, co bylo domluveno,“ dodal Čižinský.

Spory mezi Spojenými silami a zejména TOP 09 a Piráty se od začátku stávající koalice loni v listopadu objevují pravidelně. Spekuluje se kvůli nim o možném ukončení spolupráce ze strany Spojených sil. Kromě plynáren se řešila například otázka identifikace či zdanění prázdných bytů, neshody byly také ohledně pokračování privatizace bytů. Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.