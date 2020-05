Komentář Jany Havligerové: Schillerová versus města a obce | E15.cz

Správkyně státní kasy přitvrdila, spor stát versus protestující obce eskaluje těsně předtím, než ho má definitivně ukončit sněmovna. Dolní komora parlamentu už jednou posvětila, aby byl bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a malé společnosti s ručením omezeným vyplácen jako vratka daně, což připraví obce a kraje o část příjmů.

Senát se postavil proti, a tak poslanci na nynější schůzi musejí hlasovat znovu. Obecní rozpočty účast na proplácení vládní protikrizové pomoci připraví o daňové příjmy ve výši 9,9 miliardy korun, u krajů je to 3,5 miliardy. Ministryně tvrdí, že se tak příjmy měst a vesnic ztenčí pouze o jedenáct procent, zatímco mají sílu na to, aby ustály až patnáctiprocentní propad. To jsou ale čísla k ničemu.

Ani kraje, natož obce, nejsou jednolité těleso a mají diametrálně rozdílné příjmy. Dopad předpisu tak bude různý, pro někoho může být až likvidační. Ve většině případů bude každopádně znamenat, že kraje, města a obce budou muset zastavit či omezit třeba podporu sportu, knihoven nebo i školek, zkrátka budou jim chybět peníze na běžné provozní záležitosti. Do budoucnost se pochopitelně dívají s obavami.

Růžová není ani vzdálenější perspektiva. Dopady koronavirové krize na příjmy státu sice není a hned tak nebude možné do haléře vyčíslit, že ale neporostou takovým tempem jako v minulých třech letech, je jisté. Sníží se zisk firem, zastaví se růst mezd a tak dál. Příjmy státní kasy klesají už teď a bude hůř. Podstatná část příjmů krajů, měst a obcí plyne ze sdílených daní. Takže zchudnou určitě a zalátat díry v rozpočtech nemají čím.

Na rozdíl od státu si kraje, města a obce nemohou tak snadno půjčovat, nemohou si pro peníze jen tak dojít na finanční trhy, vydávat dluhopisy. Jejich hospodaření je pod velmi přísnou kontrolou. V dolní komoře parlamentu zasedají i mnozí starostové, dokonce vznikla i petice proti účasti obcí na kompenzacích pro OSVČ. Moc nadějně to ale nevypadá. Sněmovna horní komoru parlamentu nejspíš přehlasuje.

Ve „firmě“ se odpor proti vedení netrpí. Schillerová slibuje, že obecní rozpočty podpoří dotacemi na investice. Je to ideální příležitost, jak samosprávy ovládnout a ovlivnit i politické dění tam, kam vláda zatím úplně nedosáhla. O přidělení dotací se bude jednat na kabinetní úrovni. Ten, kdo je získá, má i větší šanci na volební zisk. Na dotace nedosáhne každý, stačí „šikovně“ nastavit kritéria. Hodí se to nejen před nastávajícími krajskými volbami, je to i dobrý závdavek pro volby parlamentní.