Správa dosud dostala 476 924 žádostí o příspěvek OSVČ | E15.cz

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25 000 korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 000 OSVČ.

Sněmovna pak 22.dubna schválila, že příspěvek bude stát vyplácet i po 30. dubnu, a to opět 500 korun denně. Zákon umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících OSVČ. Vláda s nimi zatím počítá do 25. května.

Senát ovšem minulý týden návrh upravil tak, že by se za květen měl příspěvek zvýšit na 700 korun a za červen na 900 korun. Měl by ho dostávat také širší okruh příjemců, například pěstouni nebo lidé pracující takzvaně na dohodu. Zákon tak zamířil zpět do Sněmovny, která o senátním návrhu rozhodne.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. E-mailem dorazilo zatím 280 836 žádostí, datovou schránkou 83 839 žádostí, poštou a přes podatelny 109 579 žádostí a elektronickým podáním 2670 žádostí.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.