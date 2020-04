Komentář Jany Havligerové: V červnu vláda zkoprní | E15.cz

Zákonodárci nejspíš půjdou šéfce státní kasy na ruku. Vládní poslanci mají spolu s komunisty pohodlnou většinu, na navyšování dluhů pohlížejí nadmíru příznivě. Novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti dovolující zvýšit deficit na čtyři procenta místo dosavadních 0,75 procent už jednou odkývali. Udělají to jistě i podruhé, navzdory Senátu, který se proti vládnímu gustu utrácet, co to dá, postavil. Hlasovací mašina stojedničky poslanců je připravena v plné pohotovosti.

Také letošní rozpočtový schodek už sněmovna novelizovala, odkývala jeho zvýšení na dvě stovky miliard. To odpovídá odhadu poklesu HDP o pět až šest procent, což se například v podstatě shoduje s předpovědí MMF. Kde vzala ministryně Schillerová nová, méně optimistická čísla, se neobtěžovala sdělit.

Není ani divu. Nová data, o která by se mohla pevněji opřít, budou známa až na začátku června. Jak to tak vypadá, správkyni státní pokladny se spíš nechce chodit častěji žádat do parlamentu a poslouchat zaslouženou kritiku. Tak si hodlá vytvořit ochranný polštář. Totéž, a možná dvojnásob, platí o rozvolňování rozpočtové odpovědnosti. Novela tohoto zákona má vládě umožnit navýšit schodek o dalších 160 miliard korun. Bez ohledu na to, jaký bude reálný výpadek příjmů státu. Dát zelenou nekontrolovatelnému zadlužování v dalších letech.

Obehraným argumentem je nízké zadlužení Česka. Máme štěstí, jsme jedna z nejméně zadlužených zemí. Před koronavirovou krizí bydluh pod 30 procenty HDP, i v ekonomicky silném Německu je to přes 60 procent. Finanční trhy na nás také pohlížejí příznivě, nějakou dobu si můžeme „foukat“.

Podstatné je, na co dluhy půjdou. Recepty, které na rozmrazení ekonomiky vláda zatím předložila, žádnou systematickou léčbu nepředstavují. Chybí to, co pomáhá nejvíce. Odklady daní, odvodů pojistného nebo státem garantované půjčky u bank. Přímá pomoc, kterou už poskytují v okolních zemích. Pomoc zásadní pro malé a střední firmy. Ty vytvářejí polovinu HDP, a pokud ji nedostanou, budou ministři v červnu zkoprnělí údivem. Nad údaji o nezaměstnanosti, které přijdou z úřadů práce.

Vláda už začíná připravovat náčrt rozpočtu na příští rok. Po tom, že by snad byla ochotna na nějaký čas pardonovat výběr některých daní či škrtat ve výdajích, není ani vidu, ani slechu. Takovou rozpočtovou politiku by parlament neměl připustit.