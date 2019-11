Komentář Jany Havligerové: Vyšší mzdu? Kdy, když ne teď | E15.cz

Znovu to bude zápas dvou táborů, síly ovšem nebudou ani zdaleka vyrovnané. Přesilovku bude hrát ANO, které je nakloněné zaměstnavatelům. S úspěchem lze předpovídat, že se odboráři mohou rozloučit s nárůstem minimální mzdy na rovných 15 tisíc korun měsíčně. Řekněme, že konečné číslo bude mezi dnešními 13 350 korunami a požadavkem odborů. Spokojen nebude ani jeden z nesmiřitelných táborů. Bylo by načase věčné dohady utnout a stanovit pro růst nejnižších výdělků pevný mechanismus, který by zaručoval jejich valorizaci.

Najít vhodný vzorec nebude jednoduché. Při letošním vyjednávání zástupci drobných podnikatelů požadovali dokonce zmrazení minimální mzdy v nynější výši, pro zástupce velkého byznysu bylo představitelné přihození sedmi stovek. Zaměstnavatelé svůj postoj prezentují málem jako záchranu firem před krachem a u některých to snad může být i pravda. Celkově je ale jasné, že jde především o zisky. Nízké mzdy zaměstnavatelům vyhovují, vyšší mzdové náklady profit snižují. Pak by ale bylo účinnější, kdyby se stejnou urputností, s jakou se brání nárůstu výdělků, bojovali o snížení sazby sociálního pojištění.

Fakta jsou známá a jasná. Česko má z evropské osmadvacítky šestou nejnižší minimální mzdu. Nejnižší výdělek je v Česku menší než na Slovensku, v Polsku či v Maďarsku. Ekonomickými důvody se přitom tuzemská situace příliš vysvětlit nedá. Hospodářství roste velmi slušným tempem už několik let, prognózy také nevěští katastrofické scénáře. Není příliš divu, že odboráři říkají: Kdy, když ne teď. Nakonec právě kvůli nízkým mzdám je bezpodmínečně nutné sahat do státní pokladny a mizerné výdělky kompenzovat sociálními dávkami. Při lepších odměnách by politici možná také nemuseli vymýšlet, jak zarazit nárůst počtu exekucí, nebo nemuseli mít tolik zamotanou hlavu z toho, jak pomoci vyloučeným lokalitám.

Na pracovním trhu je stále dost vysoký počet volných pracovních míst. Růst minimální mzdy by tedy neměl mít významný dopad na nezaměstnanost. Naopak by možná alespoň u některých skupin lidí zvýšil chuť chodit do práce a nežít pouze na dávkách. Na rozhodnutí o tom, jaká bude v příštím roce minimální mzda, má vláda zhruba šest neděl. Je to memento, aby východisko z každoročních komplikací začala hledat co nejdříve.