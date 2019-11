Senát hrozí, že poslancům vrátí návrh na zvýšení rodičovské | E15.cz

Senátoři jsou na nejlepší cestě stát se největšími škůdci tuzemské politiky. Alespoň tedy v očích premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové. Zatímco ti dva v potu tváře makají, aby bylo líp, členové horní komory parlamentu bezostyšně ohlašují, že jim do snažení hodí vidle. Třeba vrácením vládního návrhu na zvýšení rodičovské. Stejný osud může potkat i daňový balíček.

Rodičovskou má Senát projednávat 4. prosince a vrácení normy podporují tři nejsilnější politické kluby ODS, Starostů a lidovců a navrch i Klub pro liberální demokracii – Senátor 21. Dohromady mají ústavní většinu. Dotyční zákonodárci už si také od premiéra vysloužili první hanlivou nálepku. Senát prý „funguje jako antivláda, takže bohužel tam není racionální debata“.

Jak tedy funguje vláda? O navýšení základního rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun se vládní koalice začala přít v březnu. Protože jeho schválení podmínila zvýšením daní, do finále norma doškobrtala na začátku listopadu. Aby toho nebylo málo, v paragrafech je taková paseka, že ministerstvo práce a sociálních věcí muselo vypracovat manuál. Jinak by se rodiny s dětmi v zákonu vůbec nevyznaly. A asi ani příslušné úřady. Ani v návodu se ale odpovědi na základní otázky nehledají snadno. Rezortu dál chodí stovky dotazů. Pokud Senát normu skutečně vrátí poslancům, rodiny se definitivně dozvědí, jak to s dávkou bude, přinejlepším těsně před Vánocemi. S tím ale vláda mohla a měla počítat.

Senátoři vědí, že poslanci je v klidu přehlasují. Nemají také námitky proti částce, o kterou se má rodičovská zvýšit. Nelíbí se jim, že na vyšší příspěvek podle kabinetu nebudou mít nárok všechny rodiny vychovávající děti mladší čtyř let. Z podpory jich má být vyloučeno zhruba 70 tisíc.

Že se na navýšení rodičovské našlo něco přes osm miliard korun, ohlásil slavnostně premiér na svém facebookovém účtu. V reálu brzy vyšlo najevo, že to má své háčky. Prostě klasická ukázka působení Babišova kabinetu. Vládní limuzína svižně akceleruje a vzápětí jí chcípne motor.

Není to ale hlavní vada vládnutí. Zásadním kazem je opomíjení kardinálních problémů. V tomto případě proč musí být rodičovská dovolená v Česku nejdelší na světě a polykat miliardy. Zvlášť když to nevede ke kýženému zvýšení porodnosti. Jestli by se náhodou nenašly modernější způsoby řešení, než je milostivě udílená podpora. Našly. Podobných otázek, hlavně v sociální oblasti, zůstává nezodpovězených mnoho. Jasné ovšem je, proč státní rozpočet vypadá tak, jak vypadá.