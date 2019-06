Komentář Jany Steckerové: ECB napumpuje bankám další peníze | E15.cz

V dubnu dosáhl objem úvěrů podnikatelskému sektoru nejvyšší dynamiky za posledních deset let. Rychle roste i čerpání úvěrů domácnostmi, což pak podporuje růst evropské ekonomiky. Není tedy divu, že ECB hodlá v této strategii pokračovat. Otázkou ale je, zda o nový program bude ze strany bank dostatečný zájem.

To bude záviset na podmínkách, za kterých ho ECB nabídne. V rámci minulého programu mohla prémie při čerpání peněz od ECB dosahovat až -0,4 procenta. ECB tak komerčním bankám za poskytování likvidity ještě doplácela. Ve stávajícím programu bude tato prémie podle našich odhadů poloviční.

Zájem ze strany komerčních bank předpokládáme také zhruba poloviční, tedy v rozsahu 350 až 400 miliard EUR. Pokud jde o úrokové sazby, mnoho nového se toho asi nedozvíme. ECB oznámila, že sazby zůstanou beze změny nejméně do konce roku. My se domníváme, že to bude nejen do konce roku, ale až do září roku příštího.

Pak sazby nezamíří směrem nahoru, ale naopak směrem dolů. Růstu úroků v oblasti eurozóny se tedy její stávající prezident Mario Draghi nedočká. Více štěstí by mohl mít jeho nástupce. Ani ten ale podle naší prognózy nebude moci ruku pro vyšší sazby zvednout dříve než v roce 2021.