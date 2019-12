Švédsko opustilo negativní sazby - komentář Jaroslava Vybírala | E15.cz

Bankovní rada Riksbank se nakonec přiklonila k názoru, že záporné sazby mají dlouhodobě negativní dopad na ekonomiku, a zvedla sazby z mínus 25 bazických bodů na rovnou nulu. To, co nám přijde jako zjevné, co respektuje staletou historii ekonomických systémů, prošlo důkladnou diskuzí v útrobách Riksbank a nakonec se našla elegantní úniková cesta. Za dluh se platí úrokem a v žádném případě ne naopak. Cena peněz je nějaká, ale není dobré, aby byla záporná.

Kdy a kde se záporné sazby objevily? Od června 2014 šlo nejprve o eurozónu (aktuálně je depozitní sazba na úrovni -0,5 procenta), na eurozónu je navázána měnová politika Dánska (aktuálně -0,75 procenta). Později se přidalo Švýcarsko (sazba -0,75 procenta). Evropskou partu symbolicky posílilo v roce 2016 Japonsko se sazbou -0,1 procenta.

Švédsko se dostalo pod nulu v lednu 2015 a nejhlouběji tamní sazba poklesla na -0,5 procenta. Před rokem se centrální banka Riksbank odhodlala rázně vykročit směrem k utahování měnové politiky, která se nyní ve dvou krocích dostala na nulu. Členové bankovní rady už se dále nemohli dívat na inflaci ve výši 1,8 procenta. Při zavedení negativních sazeb byla ekonomika na hraně deflace, ale od roku 2017 se inflace pohybuje poblíž dvouprocentního inflačního cíle.

Dlouhodobá existence záporných sazeb vede k tomu, že si firmy zvykají na velmi laciné financování (úročení může být v některých případech i negativní). Ve svém důsledku to vede k absenci Schumpeterovy kreativní destrukce a přežívání zombie firem. Tyto v sobě vážou neproduktivním způsobem zdroje, které by při inovativní podnikatelské myšlence mohly být mnohem lépe využity jinde s přidanou hodnotou pro stakeholdery.

Centrální banky ECB, Dánska, Švýcarska a Japonska se nyní určitě pozorně dívají, co se odehraje ve švédské ekonomice po ukončení experimentu s negativními sazbami.