Greta Thunberg: Švédská média znala ji i slavné rodiče už dříve | E15.cz

Na přelomu srpna a září 2018 zaplavily svět snímky copaté dívky s nepřítomným výrazem, která každý den usedala před budovou švédského parlamentu, kde protestovala proti tomu, že politici nedostatečně řeší otázku klimatické změny a ochrany životního prostředí. Svůj protest nazvala doslova „školní stávkou za klima“ a hodlala před parlamentem sedět každý den až do parlamentních voleb, celkem tři týdny. A dále potom každý pátek tak dlouho, dokud se politická situace nezmění podle jejích představ.

O školačce, která tiše sedí před parlamentem, jako první referovala na Twitteru společnost We don´t have time, respektive její zakladatel Ingemar Rentzog, mimo jiné velmi činný v oblasti ekologie. Bylo pondělí 20. srpna a Greta právě zahájila svůj protest. Příspěvek se okamžitě začal virálně šířit a už odpoledne přišel se zprávou o protestující Gretě první velký celostátní deník Aftonbladet. 21. srpna už o Gretě psaly všechny velké deníky a servery, vznikaly videoreportáže a zprávu začaly přebírat zahraniční agentury a média. Nebylo to ale poprvé, kdy se jméno Grety Thunbergové objevilo v médiích.

Vystoupit ze stínu slavných rodičů Gretina matka Malena Ernmanová je slavná operní pěvkyně s mimořádným rozsahem, otec Svante Thunberg herec, producent a manažer. Oba dva se již několik let angažují ve veřejných diskuzích na téma klimatických změn, ale třeba i v otázce uprchlické krize. Malena Ernmanová již dříve často hovořila o své rodinné situaci i o změnách, které její rodinu přinutily ke změně životního stylu tak, aby co nejméně přispívala ke klimatickým změnám. Mezi taková veřejná oznámení například patřilo i to, že na základě rozhodnutí starší dcery Grety přestávají využívat leteckou dopravu nebo jíst maso. Oba rodiče se také začali aktivně zapojovat do veřejných debat ohledně ekologických otázek.

V květnu 2015 Ernmanová poprvé promluvila o zdravotním stavu svých dcer. V rozhovoru pro bulvární deník Expressen vypověděla, jak se její starší dcera Greta po zhlédnutí filmu o klimatických změnách v roce 2014 zhroutila, přestala jíst, věnovat se všemu, co má ráda, a mluvila pouze o ohrožení, o kterém se veřejně nemluví. Malena Ernmanová tehdy oznámila, že dceři byl diagnostikován Aspergerův syndrom a vysokofunkční autismus. Později byla stejná diagnóza stanovena i druhorozené Beatě.

Autorka je překladatelkou ze švédštiny

Celý článek si můžete přečíst na Reflex.cz >>>