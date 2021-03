Komentář Julie Urbišové: Amerika očkuje jako divá a už je to znát | E15.cz

V New Orleans se tento víkend poprvé od zavření celého města přesně před rokem otevřou hudební kluby. Jejich majitelé se zatím neženou do okamžitého organizování živých vystoupení, ale vnitřní podmínky budou muset přece jenom přizpůsobit novým zvykům. Lidem dává rozhodnutí města naději, že konec pandemie se blíží.

Ve městě jazzu se život točí okolo dvou hlavních věcí – hudby a jídla. Život se sice zastavil stejně jako ve zbytku USA, ale tady byl smutek ještě o něco intenzivnější. Deset procent obyvatel pracuje v kultuře, na pět tisíc muzikantů zůstalo doma. Ve městě, kde se každý den odehraje osm desítek koncertů, zavládlo ticho.

I když všichni tuší, že nic nebude jako před koronakrizí a že přecpaným festivalům, na které jezdily na jih statisíce Američanů, odzvonilo, muzikanti stojí s trumpetami a trombóny na značkách. Ještě před dvěma třemi týdny to zdaleka nebylo tak zřejmé.

V Louisianě totiž nebylo možné sehnat vakcínu, pokud vám bylo méně než 65, anebo jste nepracovali ve zdravotnictví. Když se lidé dozvěděli, že v sousedním státě Mississippi nejsou podmínky tak přísné a vakcín je dost, začali se registrovat on-line v nejbližších možných městech za hranicemi Louisiany.

Jako několikrát předtím jsem se teď na příkladu očkování přesvědčila, že v Americe jsou lidé zvyklí prát se o své místo na slunci, v tomto případě o místo ve frontě na injekci. Každý den se teď v USA naočkuje průměrně 2,44 milionů lidí. Jen za uplynulý týden se rychlost vakcinace zvýšila o třináct procent. V Louisianě má za sebou první dávku více než sedmdesát procent upřednostňované populace a více než dvacet procent obyvatel státu.

S otevíráním v New Orleans jsou teď sebevědomí, pozitivní případy v posledních dnech se počítají na prstech. Kromě toho, že se už od prosince očkuje v nemocnicích a lékárnách, přibyla i výborně organizovaná komunitní a konferenční centra. Město dokonce začalo spolupracovat se společností Uber, která je ochotná svážet do očkovacích center ty, kteří si to nemohou dovolit, a to buď zcela zdarma, nebo se slevou.

Téměř všichni v mém okolí už mají první dávku vakcíny za sebou a navzdory varování vládní agentury na ochranu zdraví, že je nutné se i nadále chránit, jsou připraveni na návrat do života.

Ne ve všech státech však situace vypadá tak optimisticky. Americký tisk upozorňuje, že ačkoli se dávky spravedlivě rozdělují mezi jednotlivé státy podle počtu obyvatel, na některých místech vázne logistika a ve skladech zůstává více dávek než by mělo. Podíváte-li se na aktuální mapu USA, zjistíte, že zatímco ve státech, jako jsou Nové Mexiko, Maine, New Jersey nebo Minessota, má první dávku přes 20 procent obyvatel, pod touto hranicí zůstávají Texas, Alabama či Georgia.

Jak Američanům vzkázal prezident Biden, budou-li se v následujících měsících chovat ukázněně, pravděpodobně budou moci na zahradách svých domů v červenci na Den nezávislosti pořádat rodinné party. A pokud znáte Američany, je to velké lákadlo.