Mzdy ještě porostou - komentář Lukáše Kovandy | E15.cz

Když sociální demokraté před volbami roku 2017 slibovali, že průměrná mzda do pěti let poskočí na 40 tisíc korun, mohlo se to zdát jako… planý předvolební slib. Vždyť průměrná mzda tehdy ještě nedosahovala ani třiceti tisíc korun. Po včerejšku je to jinak.