Volby se blíží, vláda žádá – komentář Lukáše Kovandy | E15.cz

Ministerstvo financí by i letos rádo hospodařilo s až 500miliardovým schodkem. Šéfka resortu Alena Schillerová (za ANO) předevčírem potvrdila to, co bylo zřejmé od konce loňského roku: schodek 320 miliard, plánovaný doposud, je neudržitelně mělký.

V pražské Letenské ulici tak po měsících otálení konečně zohlednili rozpočtový dopad podzimní vlny pandemie a zejména daňového balíčku, který citelně snížil daň ze mzdy, a ještě k tomu navýšil základní slevu na daňového poplatníka. A hup, rovnou chtějí věc řešit v režimu legislativní nouze.

Plán letošního schodku státního rozpočtu je nicméně nyní realističtější než dosud byl. Ministerstvo ovšem bude čelit opět kritice, do jisté míry opodstatněné. To proto, že postupuje „od zdi ke zdi“. Zatímco dosud plánovalo schodek neudržitelně mělký, nynější návrh vyhlíží maximální možný deficit pro změnu neopodstatněně hluboký.

Žádný z nejčernějších scénářů, zohledňujících již dopad podzimní vlny i balíčku, nepředpokládá půlbilionovou „sekeru“. Odhady letošního deficitu se prakticky vesměs pohybují v pásmu od 400 do 450 miliard korun. Ministerstvo financí tak žádá o minimálně 50miliardový bianco šek. Ve volebním roce je poskytnutí takového šeku jako poskytnutí láhve rumu alkoholikovi, jenž zrovna prožívá muka odvykací kúry. Můžeme věřit, že zatne zuby a odolá, pravděpodobněji však svodu podlehne.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová už v lednu vypustila balónek takzvaného „druhého rouškovného.“ V rámci toho prvního dostali důchodci koncem loňského roku na ruku pět tisíc. Státní rozpočet to vyšlo na patnáct miliard. To je mimochodem více, než jej v souhrnu stály kompenzační bonusy pro OSVČ. To dobře ilustruje priority vlády.

Těžko sázet na to, že na své priority vláda zapomene nyní, když odpočítává už jen měsíce do voleb. Pokud jí nakonec poslanecká sněmovna 500miliardový schodek posvětí, a tedy poskytne onen minimálně 50miliardový bianco šek, je takřka jisté, že důchodcům, početné a loajální voličské skupině, dárek v podobě „druhého rouškovného“ přijde.

Zřejmě se tak stane až později v letošním roce, například v létě. Tak, aby důchodci do říjnových voleb nezapomněli, kdo a jak je vlastně obdaroval. Ostatně ministryně Maláčová poté, co testovací balonek vypustila, se odkazuje na to, že se o „druhém rouškovném“ bude jednat právě až v létě.

Vhod může ministryni přijít současná debata o zavedení povinného nošení respirátorů třídy FFP2 v obchodech nebo MHD. Déletrvající povinnost nosit respirátory by i přes dočasné prominutí DPH na ně znamenala značnou finanční zátěž zejména pro nejchudší pětinu českých domácností, což jsou často právě domácnosti důchodců.

Vzhledem k tomu, že respirátory jsou dražší než roušky, nelze vyloučit, že by se vláda odhodlala k výplatě „druhého rouškovného“, spíše však „respirátorovného“ ve výši třeba 7500 korun. To by státní rozpočet tedy vyšlo na zhruba 23 miliard korun. Pořád jde o necelou polovinu zmíněného bianco šeku.

Vláda má ovšem potenciální letošní uplácení voličů posvěcené z mezinárodních pater, což ještě zintenzivní svůdnost dodatečného zadlužení. Ratingové agentury Moody’s a Fitch Ratings, jejichž hodnocení je pro mezinárodní investory stěžejní, ve svých letošních posudcích nejen zachovaly Česku a jeho dluhu stávající rating, ale také výhled. To znamená, že v současnosti nepředpokládají v oblasti českých veřejných financí vývoj, který by mohl vést ke zhoršení ratingu.

Letošní schodek až 500miliard tak ratingové agentury patrně ještě „skousnou“, upozorňují ovšem, že od roku 2022 už bude třeba tuzemské veřejné finance zásadně ozdravovat. Tento zcela stěžejní úkol však už tedy ale čeká až na vládu, která vzejde z letošních voleb. I to hovoří pro to, že zmíněný bianco šek letos nezůstane bez využití.

Autor je ekonom a člen NERV