Komentář Martina Čabana: Hromady dat na dálnicích | E15.cz

S elektronizací dálničních známek to v Česku začíná vypadat podobně jako s elektronizací čehokoli jiného ve státní správě. Na začátku je záměr ušetřit peníze státu a usnadnit život uživatelům, na konci problémy s tendry i pochybnosti o nákladech. Do jednadvacátého století se český veřejný sektor sune s obtížemi a neochotně.

Když se Andrej Babiš zlobí na svého ministra, nota bene nominanta hnutí ANO, je to v nejvyšších patrech dané vládní budovy vždycky dobrý důvod k nervozitě. „Podle mých informací je celá ta zakázka špatně zorganizovaná a vypsaná a nejlepší by bylo, kdyby byla zrušená,“ svěřil se na Twitteru předseda vlády v souvislosti s požadavkem ministerstva dopravy na vytvoření IT systému kolem elektronických dálničních známek a přilehlého e-shopu. Úřad Vladimíra Kremlíka zadal zakázku bez soutěže za cenu převyšující 400 milionů korun.

Na to, že cena několikanásobně překonává částku, kterou za srovnatelný systém zaplatilo Slovensko, začala upozorňovat opozice i lidé kolem iniciativy Hlídač státu. A premiér Babiš vyhodnotil situaci tak, že s hesly o transparentnosti a šetrném nakládání s penězi na rtech se stamilionová zakázka bez tendru bude hájit těžko. A tak Kremlík musel jít. Nezatvářil se dostatečně pokorně, naopak si stál za názorem, že žádnou chybu neudělal. Takové věci šéf hnutí ANO neodpouští. A s Kremlíkem zjevně končí na smetišti politických dějin i jeho zakázka. Nejspíš je to tak dobře.

Podle dostupných informací se zdá, že pravda je skutečně spíše na straně kritiků tendru. Prvním důvodem je cena. Podle výpočtů Hlídače státu se na systému neušetří, naopak náklady oproti papírovým známkám vzrostou za čtyři roky o desítky milionů. Ve výpočtech je hodně odhadů. I kdyby to ale ministerstvu vyšlo všechno krásně, úspora peněz v novém systému by byla přinejlepším zanedbatelná.

Druhým důvodem jsou nejasnosti kolem otázky, co má mít systém za skutečné výhody oproti tomu současnému na straně jeho uživatelů. Ano, řidiči si ušetří každoroční odlupování prošlých známek z čelního skla. Co dalšího jim má systém přinést, nevíme.

Jediné, co by systém v Kremlíkově podání skutečně vygeneroval navíc oproti papírovým známkám, jsou další tuny dat o řidičích a jejich pohybu. A fakticky také jakýsi paralelní registr vozidel, v němž bude zbrusu nová databáze všech registračních značek aut se zaplaceným dálničním poplatkem. Ne že by stát hned teď věděl, co s těmi daty bude dělat, ale data se vždycky hodí. Na jejich sběr se ostatně mají v jiné zakázce, jejíž osud je zatím ve hvězdách, nakupovat kamery a nová policejní vozidla za další stovky milionů.

Na elektronických dálničních známkách není špatně jen jejich cena. Nějak se z celého projektu po cestě vytratil i smysl.