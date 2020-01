Kremlík kvůli zakázce na elektronické dálniční známky končí | E15.cz

Premiér očekává, že vicepremiér Havlíček bude funkci šéfa dopravy zastávat trvale. Změna může podle něj být základem perspektivní fúze ministerstev. "Není to dočasné řešení. Dříve jsme měli ministerstvo hospodářství, ze kterého se vyčlenila doprava, ministerstvo pro místní rozvoj a průmysl," uvedl Babiš. Havlíčkovo působení podle něj nabídne řadu synergií.

Havlíček sdělil, že spojení resortů může být ku prospěchu. Také připomenul dřívější ministerstvo hospodářství. Trasformace do jednoho ministerstva byla do budoucnosti plánovaná, dodal. Ministerstva se podle Havlíčka potkávají u mnoha pocesů, včetně například stavebnictví. Ministerstvo průmyslu pak stojí ve vývoji novinek, které se později projeví v dopravě.

Výměnou Kremlíka za Havlíčka personální změny v rezortu končit nemusejí. Podle Babiše by měl zvážit rezignaci první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, jehož chování označil za nepřijatelné, a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica. Babiš několikrát zdůraznil, že SFDI o zakázce neinformoval, a to ani vlastní dozorčí radu. "Ta instituce nefunguje dobře a je to třeba zásadně změnit," uvedl. Poznamenal také, že fond dostává peníze z rozpočtu, ale jejich tok pak není možné kontrolovat.

Babiš řekl, že s Kremlíkem o zakázce mluvil v pondělí ráno a v názorech na kauzu se nadále rozcházejí. Premiérovi mimo jiné vadí, že vláda nedostala informace předem. "Mluvil jsem s panem ministrem, nepřipouští si chybu. Je pracovitý, ale zkrátka tento projekt nezvládl," uvedl. Dodal, že odpoledne proto doručil Zemanovi návrh na Kremlíkovo odvolání.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice.