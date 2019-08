Komentář Martina Čabana: O dvou koaličních krizích | E15.cz

Jako by si politici potřebovali líné letní měsíce zpestřovat alespoň koaličními spory. Po otřesech ve vládní koalici se skřípot ozývá i ze spojů, které drží pohromadě koalici v Praze. Příčiny obou sporů jsou různé, ale jedno mají vládní i pražská koalice společné – obě vznikly jako křehká spojenectví, která narážejí na limity vazeb, jež je drží pohromadě. Koalice ANO a ČSSD funguje na jednoduchém principu. Morální otázky spojené se spoluprací s trestně stíhaným premiérem v kolosálním střetu zájmů je ČSSD ochotná ignorovat, dokud je jejich naléhavost přebíjena štědrým rozdáváním peněz voličům. To funguje přesně do chvíle, než peníze dojdou. To se děje právě teď. Úporná snaha hlavy státu ukázat, kdo je v české politice pánem, věci samozřejmě nepomáhá