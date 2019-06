Komentář Martina Čabana: Papíry na budelíp | E15.cz

Donald Trump v poslední době často nahrazuje své heslo Make America Great Again (Učiňme Ameriku znovu skvělou) variací Keep America Great (Udržme Ameriku skvělou). Je to příprava na kampaň při obhajobě mandátu, která má navodit dojem, že slib z první kampaně byl naplněn.

V Babišových projevech se zase začíná objevovat fráze „už je líp“ jako varianta klíčového volebního sloganu „bude líp“. Že už je líp, oznámil Babiš poprvé v únoru na volebním sněmu hnutí ANO a naposledy zatím v pravidelném nedělním facebookovém elaborátu. V prvním případě tvrdil, že „jsou na to čísla“, zatímco v neděli jeho spolupracovníci napsali: „Máme to na papíře.“

Stojí za to se podívat, oč premiér své tvrzení opírá. S tím souvisí pravidlo číslo dvě, tedy kreativní práce s čísly a jevy. Na volebním sněmu Babiš předváděl makroekonomické údaje, především „snižování dluhu“. Je třeba zmínit, že český státní dluh od roku 2012 nominálně víceméně stagnuje kolem úrovně 1,65 bilionu korun. Je to jistě lepší, než kdyby rostl, ale slova o snižování dluhu jsou odvážná. Číslo, které skutečně klesá, je podíl dluhu na HDP – což je ovšem dáno tím, že roste HDP, nikoli tím, že klesá dluh.

Dnes si prohlížíme vrchol ekonomického cyklu a chystáme se na pozvolnou cestu dolů. Zásluha vlády na hospodářském růstu v silně exportní ekonomice je v úplně nejlepším případě velmi dílčí. Pokud jde o domácí faktory, jako je růst spotřeby domácností, mohly by se zásluhami stejně dobře, ne-li lépe chlubit odbory, jejichž tlak na růst mezd jistě pomohl životní úrovni mnoha domácností. I odbory ale měly v zádech spojence, bez nichž by to nešlo – především situaci na trhu práce.

Nejčerstvější tvrzení, že je líp, opřel Babiš o průzkum spokojenosti s ekonomickou situací z pera CVVM. Ano, i tato čísla vyšla docela pěkně. Jenže i tento ukazatel souvisí především s růstem ekonomiky, nízkou nezaměstnaností a stoupajícími mzdami a mnohem méně s tím, co zrovna dělá Babiš.

Stále platí, že vládními kroky, s nimiž by bylo líp, by byly široce podepřené návrhy důchodové a zdravotnické reformy, které by stabilizovaly veřejné finance. A také reforma školství, která by Česku dala šanci zvyšovat do budoucna vlastní konkurenceschopnost v globální ekonomice. To jsou skutečné „papíry na budelíp“. Všechno ostatní jsou jen marketingové triky s čísly.