Zálohované výživné: Komentář Martina Čabana | E15.cz

Do veřejné debaty se naplno vrátilo téma zálohovaného výživného. Tedy sociální dávky, již stát vyplácí lidem, kteří mají na výživné nárok, ale jejich partner svou povinnost neplní. Vymáhání dluhu na výživném pak přechází z opuštěného partnera na stát. V nějaké podobě toto opatření v dohledné době projde, protože je jednak přislíbeno v programu vlády a jednak je to oblíbené téma koaliční ČSSD. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zařadila zálohované výživné i do koncepce státní rodinné politiky a nyní představila i konkrétní podobu zákona.