Zálohované výživné naráží u Schillerové | E15.cz

Stát chystá novou sociální dávku pro děti neplatičů alimentů. Ta má vycházet z průměrné mzdy, při její loňské výši asi 32 tisíc korun by se zálohované výživné pohybovalo od necelých pěti do osmi tisíc měsíčně podle věku dítěte. Počítá s tím návrh zákona ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který má platit od roku 2021. Vláda se však bude muset shodnout na důraznějších opatřeních proti rodičům, kteří se o své potomky nestarají.

„Osobně bych preferovala, kdyby vymáhání práva v Česku fungovalo, nicméně posledních šest let se neudělalo nic,“ řekla Maláčová na adresu ministerstva spravedlnosti, které má předložit návrhy na lepší vymahatelnost alimentů.

Jak uvedla Lucie Machálková z tiskového oddělení rezortu spravedlnosti, opatření už posuzují komise Legislativní rady vlády. Debatuje se o tom, že neplatiči by například vykonávali veřejně prospěšné práce nebo by jim stát zabavoval zbrojní či pilotní průkazy. Nutná by byla novela občanského zákoníku.

„Vyrůstá nám generace dětí, které se narodily do situace, kdy na ně jeden z rodičů kašle a stát tomu jen přihlíží a vymlouvá se,“ argumentuje Maláčová.

Její úřad spočítal, že v prvním roce fungování by zálohované výživné pro asi 24 tisíc dětí stálo 876,5 milionů korun ročně. Pomoc samoživitelům má koalice ANO a ČSSD v programovém prohlášení. „Dohodly jsme se na stropu 1,2 miliardy, celkově by to tedy bylo méně,“ dodala ministryně práce.

Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO) má přesto výhrady. „Je třeba důsledně dbát na to, abychom tyto nové dávky nedávali někomu, komu nepatří. Nároky na státní rozpočet by pak mohly narůst o stovky milionů,“ odhadla s tím, že neplatičům alimentů je třeba znepříjemnit život. Stejný názor mají i komunisté, kteří menšinový kabinet podporují.

„Nově připravované zálohované výživné považujeme za pozitivní. Kvitujeme minimální výši výživného a návrh, že by neplatiči museli vykonávat obecně prospěšné práce,“ uvedla ředitelka programu VašeVýživné.cz Iveta Novotná.