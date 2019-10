Kverulantství jako hlavní rys Babišovy zahraniční politiky | E15.cz

Usnesení sněmovny označuje tureckou invazi za porušení mezinárodního práva, podporuje rozhodnutí několika evropských vlád včetně české zastavit vývoz zbraní do Turecka, odsuzuje brutální vraždu kurdské političky a konstatuje, že akce Ankary prohlubuje humanitární krizi v Sýrii. Usnesení schválilo všech 147 přítomných poslanců od komunistických a okamurovských fanoušků Kremlu až po nejzarytější atlantisty z ODS.

Na první pohled skvělé, projednou vydává česká diplomacie harmonický zvuk. Jenže to je jen povrch. Druhý pohled je o dost horší.

Nezbývá než doufat, že na důležitém setkání evropských lídrů Babiš vystoupí s něčím důstojnějším, než co předvedl ve sněmovně. Nejde ani tak o to, že jeho projev byl zmatený, nepříliš souvislý a špatně připravený. Jde o obsah, který z toho zmatku tu a tam prosvítal.

Ještě na konci září dával Babiš na sociální sítě hrdou fotku s prezidentem Erdoganem a prohlášením, že země V4 podporují turecký plán na vytvoření „bezpečné zóny“ na severu Sýrie. Dejme tomu, že byl Babiš skutečně Erdoganovou osobností okouzlen natolik, že si představoval, že Turci pošlou do syrského Kurdistánu zedníky a zahradníky, kteří tam ruku v ruce s Kurdy nešťastným Syřanům vybudují idylické městečko. To by se mohlo stát každému, i když premiérovi s mohutným poradním a marketingovým aparátem by se to tedy stát nemělo.

Když měl ale Babiš možnost se za tuto chybu, která jej teď nutí otáčet zahraničněpolitický postoj o 180 stupňů, ve sněmovně omluvit, trestuhodně ji propásl. Místo toho se jal mistrovat EU i NATO za nedostatečnou akceschopnost a vůbec všem těm neschopným nadnárodním potentátům vysvětlil, stručně a s mírnou nadsázkou řečeno, že kdyby k problému včas pustili Babiše, v Sýrii by se dnes nemuselo umírat. Pevně doufejme, že premiérovi poradci odvedou před summitem lepší práci.

Momentální krátkozraké podlehnutí kouzlu státnické fotky na sociální síti ještě omluvit lze. Nekonečné kverulantství jako hlavní rys Babišovy zahraniční politiky, akcentované navíc v souvislosti s brutální invazí člena NATO na území suverénního státu, omluvitelné není.