Trump vyzval Erdogana k zastavení palby v Sýrii | E15.cz

Americký prezident Donald Trump vyzval svého tureckého kolegu Recepa Tayyipa Erdogana k okamžitému zastavení bojů proti Kurdům na severovýchodě Sýrie. V pondělí večer místního času (v noci na dnešek středoevropského času) to podle agentury Reuters oznámil americký viceprezident Mike Pence s tím, že brzy odletí do Turecka jednat o tureckých vojenských akcích v Sýrii.

Americké ministerstvo financí, které je správcem sankcí, mezitím oznámilo, že na sankční seznam kvůli ofenzivě v Sýrii zařadilo turecká ministerstva obrany a energetiky a také turecké ministry obrany, vnitra a energetiky Hulusiho Akara, Süleymana Soylua a Fatiha Dönmeze.

„Spojené státy americké nedaly Turecku zelenou k invazi do Sýrie,“ uvedl Pence. Dodal, že Trump je velice znepokojen nestabilitou v regionu, proto USA tureckou ofenzivu v Sýrii tolerovat nebudou. Pence také uvedl, že Trump v pondělí telefonicky hovořil s vojenským představitelem Kurdů.

Trump v pondělí na twitteru avizoval, že již brzy nařídí uvalit sankce na turecké vládní představitele a další osoby zodpovědné za destabilizační akce na severovýchodě Sýrie. Krátce poté ministerstvo financí USA v tiskové zprávě oznámilo, že kvůli ohrožení civilistů a stability regionu zařadilo dvě turecká ministerstva a tři turecké ministry na černou listinu.

„Spojené státy činí tureckou vládu odpovědnou za vystupňování násilí tureckými silami, ohrožení nevinných civilistů a destabilizaci regionu,“ prohlásil americký ministr financí Steven Mnuchin.

Zařazení na americký sankční seznam znamená, že veškerý majetek zmíněné trojice ministrů a také obou ministerstev na území USA bude zmražen. Ti, kteří se navíc se sankcionovanými osobami pokusí obchodovat či uzavírat transakce, hrozí rovněž zapsání na černou listinu.

Republikánský senátor Lindsey Graham, který Trumpa kritizoval za rozhodnutí stáhnout vojáky ze severovýchodu Sýrie, americké sankce proti Turecku podpořil. „Prezidentův tým má plán a já ho zamýšlím podpořit, jak nejvíce to půjde, a poskytnout jim rozumný čas a prostor, aby se dosáhlo našeho společného cíle,“ uvedl Graham v prohlášení.

Naopak za nedostatečné považuje ekonomické sankce Grahamův stranický kolega ze Sněmovny reprezentantů Mike McCaul. Kongresman, který je nejvýše postaveným republikánem ve sněmovním výboru pro zahraniční vztahy, uvedl, že sankční návrh administrativy sice oceňuje, ale podle něj nejde dostatečně daleko v potrestání tureckých nehorázností v Sýrii. Jako nedostatečné vidí sankce také demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která situaci v Sýrii označila za humanitární neštěstí.

Turecko před týdnem ve středu zahájilo proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom několik posledních let bojovaly společně s USA proti Islámskému státu a ztratily přitom kolem 11 tisíc bojovníků.

Západ postup Turecka odsoudil, to ale operaci hájí s tím, že cílem je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG. Ankara chce na tomto území vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část z 3,6 milionu syrských uprchlíků.