Komentář Martina Lobotky: Britský Trump premiérem | E15.cz

Boris Johnson se stal novým britským premiérem. Je to nepřekvapivé vyvrcholení procesu, který začal referendovou otázkou kvalitou nevyhovující ani standardům twitterové ankety. Připomeňme si, kde Británie nyní stojí. Poté co v červnu 2016 odhlasovala odchod, měla Británie EU 29. března opustit. Protože však parlament třikrát odmítl dohodu o odchodu i neřízené opuštění unie, prodloužila EU termín do konce října.